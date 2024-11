Krypto News: Der Trugschluss von sicheren Launchpad-Memecoins

Die Memecoin-Launchpads wurden eingeführt, um die Sicherheit und den Spaß von Memetoken angesichts der zunehmenden Gefahren durch Betrüger zu bewahren. Allerdings bergen auch diese erheblichen Sicherheitsrisiken, welche wir Ihnen im folgenden Beitrag im Detail vorstellen.

Die falsche Sicherheit von Launchpad-Memecoins

Zuvor war der Markt der Memecoins wie ein wilder Dschungel mit vielen gefährlichen Raubtieren. So berichten die Memetoken-Statistiken davon, dass 55,24 % der Coins von Betrügern erstellt wurden, welche die Naivität und mangelnde Due Diligence der Kleinanleger missbrauchen, um daraus einen persönlichen Vorteil zu erzielen.

Allerdings konnten schon damals 81 % der falschen Fuffziger mithilfe der von Krypto-Sicherheitsexperten angebotenen Audits ausgefiltert werden. Eine zusätzliche Sicherheit sollten dann die Launchpads für Memecoins bieten, welche unter anderem einen großen Wert auf eine faire Verteilung und Transparenz legen.

So werden auf Pump.Fun etwa die Tokeninhaber und ihre Bestände angezeigt. Auf diese Weise kann erkannt werden, ob es sich um ein Insiderprojekt handelt, bei dem eine kleine zentralistische Gruppe einen hohen Anteil der Coins hält. Andererseits hat dies den Nachteil, dass mit den Coins somit schwieriger der Aufbau finanziert werden kann.

Jetzt DAO-kontrollierten Memecoin entdecken!

Ebenso kann auf Pump.Fun nachvollzogen werden, von wem die einzelnen Memecoins stammen. Somit lasst sich zwar die Seriosität der Entwickler über die Historie überprüfen, allerdings erstellen nicht wenige für jedes Projekt eine neue Wallet. Somit wird wiederum die Aussagekraft reduziert.

Mithilfe der Maßnahmen der Memecoin-Launchpads soll die Gefahr von Rug Pulls verringert werden, bei denen die Entwickler eine hohe Anzahl von Coins verkauft, nachdem die Kleinanleger mit ihrem Geld eingestiegen sind. Absolute Sicherheit bieten sie allerdings nicht.

Ein weiterer Vorteil der Launchpad-Memecoins ist, dass sie die Liquidität automatisieren. Somit wird die Gefahr adressiert, dass es zu einer starken Preisverzerrung an den Märkten kommt. Durch die Sperrung der Liquidität sollen wiederum Rug Pulls verhindert werden.

Trotz dieser Bemühungen können die Launchpad-Memecoins keine absolute Sicherheit bieten. Stattdessen gibt es eine Reihe von weiteren Methoden, mit denen Betrüger die Kleinanleger um ihr Geld bringen. Damit Sie weniger den Risiken gegenüber ausgesetzt sind, erfahren Sie diese nun im Folgenden.

Jetzt gemeinschaftlichen Memecoin entdecken!

So werden Investoren bei Launchpad-Memecoins ausgenutzt

Da mittlerweile jeden Tag pro vier aktive Nutzer ein Memecoin auf Pump.Fun erstellt wird, können nur wenige von ihnen die nötige Aufmerksamkeit für den Erfolg erzielen. Deswegen entscheiden sich Betrüger und manche Entwickler für sogenannte Wash-Trades, welche für ein künstliches Handelsvolumen sorgen und Investoren auf eine falsche Spur führen.

Ebenso wird in diesem Zusammenhang das Spoofing genutzt, indem große Orders platziert werden, die man kurz vor der Ausführung löscht. Eine weitere Methode stellt das Front-Running dar, bei welchem die Transparenz der Blockchain ausgenutzt wird, um vor der Ausführung der eingeplanten Transaktionen aus diesen Informationen einen Vorteil zu erzielen.

Jetzt vor US-Wahl in PolitiFi-Memecoin investieren!

Zudem stellen Insider-Informationen ein Problem dar, welche zum Nachteil der breiten Allgemeinheit genutzt werden. So hat unter anderem ein Mitarbeiter von Coinbase mit seinem Wissen über die anstehenden Listungen einen illegalen Gewinn in Höhe von 1,1 Mio. USD erzielt.

Außerdem soll in diesem Jahr Jarrett, ein Mitarbeiter von Pump.Fun, eine Sicherheitslücke der Bonding Curve der Plattform entdeckt haben. So hat dieser mit Flash Loans einen großen Anteil der Liquidität abgezogen, bevor der die Kredite zurückgezahlt hat. Auf diese Weise hat er Tokenpreise manipuliert und einen Gewinn in Höhe von 1,9 Mio. USD erzielt. Dieser Vorfall führte zu Diskussionen über interne Transparenz und Sicherheit.

Vor ein paar Tagen wurde auch von dem Sotheby-Vizepräsidenten berichtet, welcher über unterschiedliche Wallets in einen Memecoin investiert und diesen in die Höhe getrieben haben soll. Öffentlich hat er hingegen die Coins für die Liquiditätspools gesperrt, um das Vertrauen zu erwecken. Tatsächlich soll es laut Berichten jedoch ein Trick gewesen sein.

Jetzt passive Memecoin-Einkommen erzielen!

Mit Pepe Unchained können Launchpad Memecoins noch besser werden

Aus all diesen Schwachstellen können wiederum Neuaufsteiger wie der an Beliebtheit gewinnende Pepe Unchained lernen. Gegen die Bots können etwa KYC-Verfahren oder dezentrale Identitäten helfen. Somit lassen sich die Interessen der Investoren noch besser bewahren, sodass das Angebot möglicherweise auf eine noch größere Nachfrage trifft.

Ebenso ist es auf der Ethereum-Blockchain, welche im Gegensatz zu Solana noch stärker verbreitet ist sowie auf eine größere Anzahl von Entwicklern, Investoren und Nutzern kommt. All dies hilft wiederum Pepe Unchained, das nicht nur mit seinem eigenen Team, sondern auch mit Dritten für ein wachsendes Angebot sorgt.

Mithilfe unterschiedlichster Dienste sollen Einnahmen erzielt werden, welche die Nachfrage nach den eigenen $PEPU-Coins steigern. Zu dem Sortiment zählt unter anderem eine DEX, die den Handel unterschiedlichster digitaler Assets unterstützt. Für eine gute Adoption soll die interoperable Bridge sorgen, welche Vermögenswerte zu anderen Chains überbrückt.

Dank des Block-Explorers können die unterschiedlichen On-Chain-Parameter überwacht werden. Die Staking-Funktion mit einer Rendite in Höhe von 96 % pro Jahr soll hingegen für eine langfristige Bindung des Kapitals und leichter explodierende Kurse sorgen. Schon jetzt zeigt sich ein großes Interesse, da 1,66 Mrd. $PEPU-Coins stakt wurden.

Denn mithilfe eines Memecoin-Infrastrukturinvestments spielt es keine Rolle mehr, ob die einzelnen Coins steigen oder fallen. Stattdessen können über die hohe Handelsaktivität des Memetoken-Marktes bedeutende Gebühreneinnahmen erzielt werden. Auf Pump.Fun liegen diese bei 1,5 bis 2,5 Mio. USD pro Tag, wobei es jedoch im Gegensatz zu Pepe Unchained keinen Coin bietet.

Der Vorverkauf konnte schon 24,49 Mio. USD einnehmen und nur noch für weniger als sechs Stunden sind die $PEPU-Coins für 0,01209 USD erhältlich. Somit schließt sich schon bald das Zeitfenster für den rabattierten Preis eines der vielversprechendsten Neuaufsteiger auf dem Kryptomarkt.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.