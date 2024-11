Istanbul, Türkei (ots/PRNewswire) -Auf dem 10. Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024) hielt James Chen, President des Carrier Business von Huawei, eine Rede mit dem Titel "Network+AI, Unleashing More Business Value". Chen sagte: "Um das Potenzial der KI auszuschöpfen, ist die Strategie der "FOUR NEW" - neuer Hub, neue Dienstleistungen, neue Erfahrungen und neue Operation - von entscheidender Bedeutung. Sie hilft Netzbetreibern, ihre Marktgrenzen zu erweitern, innovative Dienste zu fördern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, während sie gleichzeitig den Netzbetrieb optimiert und den Geschäftserfolg steigert. Huawei ist bestrebt, mit globalen Netzbetreibern und Partnern zusammenzuarbeiten, um durch die "FOUR NEW"-Strategie einen größeren geschäftlichen Nutzen zu erzielen und eine digitale und intelligente Zukunft zu schaffen, von der alle profitieren."Während die Ultrabreitband- (UBB) und die KI-Industrie immer stärker werden, hat die Zahl der Gigabit-Glasfaser-Breitbandnutzer weltweit 300 Millionen überschritten, und die durchschnittliche Geschwindigkeit von Breitbandpaketen für Privathaushalte hat 570 Mbit/s erreicht. Weltweit gibt es über 1.300 KI-Gründungsmodelle und mehr als 30.000 KI-bezogene Unternehmen. Die UBB- und die KI-Industrie verstärken sich gegenseitig und treiben die breite Einführung von Gigabit-Breitband voran.Huawei ist davon überzeugt, dass die Strategie "FOUR NEW" der Schlüssel zur Freisetzung von mehr Geschäftswert durch Netzwerk+KI ist.Neuer Hub: Der neue Hub ist der KI-Hub für Heimdienste. Das Herzstück des KI-Hub ist die Entwicklung von KI-Agenten. KI-Agenten müssen Menschen, Dinge und Anwendungen miteinander verbinden, die Anforderungen der Familienmitglieder verstehen und darauf reagieren, intelligente Geräte steuern, um die Anforderungen der Familie zu erfüllen, und KI-Anwendungen miteinander verbinden, um die Grenzen der Heimdienste zu erweitern. Das neue Drehkreuz verhilft Fluggesellschaften zu einem geschäftlichen Durchbruch auf dem Heimatmarkt.Neue Dienstleistungen: Die Anbieter ermöglichen neue Dienstleistungen und aggregieren hochwertige Inhalte mit KI, um nach und nach ein Ökosystem für KI-Anwendungen für den Heimgebrauch aufzubauen. Die künstliche Intelligenz kann nicht nur herkömmliche Dienste wie interaktive Fitness- und Bewegungsspiele aufwerten, sondern auch Heimdienste wie Haushaltsroboter, Gesundheitsfürsorge, Bildung usw. innovativ gestalten. Sie verbessert die Lebensqualität und baut schrittweise ein heimisches KI-Ökosystem auf.Neue Erfahrung: Neue Dienstleistungen wie Cloud-Gaming, Live-Commerce, KI-Suche nach Fotos und Videos entstehen nach und nach. Diese Dienste stellen hohe Anforderungen an die Netzqualität, einschließlich Latenzzeit, Uplink- und Downlink-Bandbreite und Jitter. Dies eröffnet den Netzbetreibern neue Möglichkeiten der Netzmonetarisierung. Carrier können Monetarisierungsmöglichkeiten durch neue Geschäftsmodelle nutzen, z. B. latenzbasierte Abrechnung, Upstream-Bandbreiten-basierte Abrechnung und KI-funktionsbasierte Abrechnung. Hochwertige Dienstleistungen erfordern hochwertige Netze. Netzbetreiber bauen qualitativ hochwertige vertikale und horizontale Premium-Netze auf, um ein hochwertiges Serviceerlebnis und die Monetarisierung des Geschäfts zu unterstützen. Der Schlüssel zum Aufbau eines "vertikalen und horizontalen Premium-Netzwerks" ist der Aufbau von 1 ms-Verbindungen zwischen Rechenzentren und 1 ms-Zugang zu einem Rechenzentrum.Neue Operation: Da die Netze der Verkehrsunternehmen immer größer werden, gewinnt das Netz für autonomes Fahren zunehmend an Bedeutung. KI unterstützt das autonome Fahren auf hohem Niveau und verbessert die Effizienz des Netzbetriebs. Das autonome L4-Fahrnetzwerk von Huawei, das auf dem Telecom Foundation Model basiert, hilft Betreibern, Kundenbeschwerden zu reduzieren, die Zeit bis zum Abschluss von Beschwerden zu verkürzen, die Effizienz der Servicebereitstellung zu verbessern, die Anzahl der Besuche vor Ort zu reduzieren und die Fehlerbehebung zu beschleunigen.In der Welle der Transformation der digitalen Intelligenz ist die "FOUR NEW" Strategie nicht nur die Verkörperung der netztechnischen Innovation, sondern auch die wichtige treibende Kraft für die kontinuierliche Freisetzung von Netzgeschäftswert. Neuer Hub, neue Dienstleistungen, neue Erfahrungen und neue Operation unterstützen sich gegenseitig und bilden zusammen einen vollständigen Weg zum Erfolg von Digital Intelligence.In Zukunft wird Huawei weiterhin kundenorientiert bleiben, mit globalen Netzbetreibern und Partnern zusammenarbeiten, um das Zeitalter der digitalen Intelligenz zu erkunden, die Freisetzung des Geschäftswerts von Netzwerk und KI zu beschleunigen und eine wohlhabende intelligente Welt zu schaffen.