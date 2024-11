© Foto: Rafael Henrique - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die Aktie des chinesischen Hardware-Herstellers Xiaomi blickt auf ein bislang erfolgreiches Börsenjahr zurück. Geht da sogar noch mehr? Ein Blick in den Chart.Mit einem Plus von 75 Prozent seit dem Jahreswechsel belegen die Anteile von Xiaomi innerhalb des Hang-Seng-Index den dritten Platz. Noch besser haben nur Internet-Plattformbetreiber Meituan mit +129 Prozent und Aluminiumproduzent China Hongqiao mit einem Zuwachs von +103 Prozent abgeschlossen. Die Konstanz der in diesem Jahr verzeichneten Kursgewinne ist bemerkenswert, denn während sich die Begeisterung für China-Aktien bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr gelegt hat, ist das Interesse an der Xiaomi-Aktie anhaltend hoch. Tipp aus …