Berkshire Hathaway, die Beteiligungsgesellschaft des legendären Investors Warren Buffett, hat ihre Position in Apple-Aktien weiter verringert. Zum Ende des dritten Quartals belief sich der Wert der Apple-Beteiligung auf 69,9 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von etwa einem Viertel gegenüber dem Vorquartal entspricht. Dieser Schritt führte zu einem Anstieg der Barreserven von Berkshire Hathaway auf ein Rekordhoch von 325,2 Milliarden Dollar. Trotz des Teilverkaufs bleibt Apple eine bedeutende Position im Portfolio des Unternehmens.

Apples Zukunft liegt in der künstlichen Intelligenz

Währenddessen richtet Apple seinen Fokus verstärkt auf künstliche Intelligenz. Mit der Einführung von Apple Intelligence für die neueste iPhone-Generation unternimmt der Technologieriese weitere Schritte in diesem Bereich. Die schrittweise Implementierung dieser Technologie, zunächst exklusiv in den USA und für ausgewählte Modelle, könnte sich jedoch erst ab dem ersten Quartal 2025 in den Umsatzzahlen niederschlagen. Experten sehen dies als Beginn einer "mehrjährigen KI-Reise", die das Potenzial hat, einen "wahren Superzyklus" im Bereich technologischer Innovationen einzuleiten.

