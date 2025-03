DJ Henkel: Sehen 2025 langsamen Start, Beschleunigung im Jahresverlauf

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Henkels Prognose für 2025 nimmt einen "langsamerem Start in das Jahr und eine Wachstumsbeschleunigung im Jahresverlauf" an. Somit dürften beide Unternehmensbereiche im zweiten Halbjahr 2025 stärkeres organisches Umsatzwachstum ausweisen als im ersten. Gründe seien das "aktuell herausfordernde industrielle Umfeld" sowie eine gedämpfte Konsumneigung in einigen von Henkels Märkten, insbesondere in Nordamerika, teilte der Persil- und Pritt-Hersteller mit.

Für das Segment Consumer Brands nimmt die Prognose den Angaben zufolge für das Gesamtjahr organisches Wachstum an, aber einen Umsatzrückgang um 2 bis 4 Prozent im ersten Quartal. Gründe seien unter anderem hohe Vergleichszahlen aus dem Vorjahr, aber auch Maßnahmen zur Restrukturierung der Lieferketten im Rahmen des Umbaus von Consumer Brands. Das Segment werde Innovationen vorrangig im zweiten Halbjahr auf den Markt bringen (2024 vor allem im ersten Halbjahr).

Beide Unternehmensbereiche sollen 2025 die Margen verbessern. Laut Henkel zeigt die Entwicklung im Januar und Februar, dass sie "hier auf einem guten Weg sind".

Bei den Inputpreisen für direkte Materialien rechnet Henkel mit einem Anstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2024.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2025 04:23 ET (08:23 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.