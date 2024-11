Am Tag vor der US-Wahl dürften sich die Anleger am Montag bei deutschen Aktien bedeckt halten. Am Freitag hatte es eine Erholungsrally gegeben, doch der heimische Leitindex dürfte es nun zunächst schwer haben, an diese anzuknüpfen. Kurz vor dem Showdown in den USA mangelt es den Anlegern vorerst an Risikobereitschaft - auch wegen mangelnder Impulse. Den Freitagsgewinnen an den US-Börsen war der DAX vor dem Xetra-Schluss mehr oder weniger schon mitgegangen. Mit den Resultaten von Amazon und Intel ...

