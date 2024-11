Die Recordati Aktie verzeichnete am 3. November 2024 einen leichten Kursrückgang von 0,29% auf 52,35 EUR. Trotz dieses minimalen Rücksetzers zeigt sich die Aktie des italienischen Pharmaunternehmens in einer robusten Verfassung. Im Jahresvergleich konnte Recordati ein beachtliches Plus von 17,01% verbuchen, was das wachsende Interesse der Investoren an dem Spezialisten für seltene Krankheiten unterstreicht.

Dividende und Bewertung im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Recordati eine Dividendenausschüttung von 1,26 EUR je Aktie, was einer attraktiven Rendite von 2,50% entspricht. Mit einem prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,07 für 2024 präsentiert sich die Aktie leicht über dem Branchendurchschnitt, was auf das Vertrauen der Anleger in die zukünftige Geschäftsentwicklung hindeutet.

