Microsoft und Alphabet haben in dieser Woche starke Quartalszahlen vorgelegt: Microsoft übertraf die Erwartungen, doch vorsichtige Prognosen ließen die Aktie fallen. Alphabet überraschte mit einem rasantem Cloud-Wachstum und legte 5% zu. Warum beide Aktien langfristig attraktiv bleiben. Microsoft hat im Q1 (per 30.9.) besser als erwartet abgeschnitten: Der Umsatz stieg um 16% auf 65,6 Mrd. (Konsens: 64,5 Mrd.) US-Dollar, und das EPS wuchs um 10% auf 3,30 Dollar (Konsens: 3,10 Dollar). Besonders positiv entwickelte sich das Cloud-Geschäft (+22%), wobei die KI-Produktpalette 12 Prozentpunkte (PP) zum Wachstum beitrug - eine Beschleunigung gegenüber Q4 (8 PP) und Q3 (7 PP). Dennoch fiel die Aktie in einer ersten Reaktion um rd. 6% und verzeichnete den schlechtesten Handelstag seit zwei Jahren. Ursache dafür war der vorsichtigere Ausblick: Für das Q2 prognostiziert Microsoft einen Umsatz zwischen 68,1 Mrd. und 69,1 Mrd. Dollar; Analysten hatten hingegen mit 69,8 Mrd. Dollar gerechnet. CFO Amy Hood führte im Call aus, dass das Wachstum in der ...

