The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2024ISIN NameXS1134541306 AXA 14/UND. FLR MTNDE000DK0NWS1 DEKA STUFENZINS ANL 17/24US37045XCD66 GM FINANCIAL 17/24XS1134519120 AKZO NOBEL 14/24 MTNDE000A2BN9C2 IKB DT.IND.BK.MTN 16/24US822582CC49 SHELL INTL F 19/24XS2076079594 BCO SABADELL 19/25 MTNUS404280CE72 HSBC HLDGS 19/25 FLRUS47102XAJ46 JANUS HEND.US HLDGS 2025XS2075784103 CIFI HLDG GP 19/24BE0312797690 BELGIQUE 23/07.11.24XS1901860160 OIL+GAS HLDG 18/24 MTN