The following instruments on XETRA do have their first trading 04.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.11.2024Aktien1 ID1000098304 PT Energi Mega Persada TBK2 US0381692070 Applied Digital Corp.3 CA63861X1033 Nations Royalty Corp.4 GB0008237132 Solid State PLC5 US55939A1079 Magnera Corp.Anleihen1 US571748CD26 Marsh & McLennan Cos. Inc.2 US571748CE09 Marsh & McLennan Cos. Inc.3 IT0005620189 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.4 USP9028NBX86 Telecom Argentina S.A.5 US94106LCC19 Waste Management Inc.6 BE6357339561 Belgien, Königreich7 FR001400TU80 Electricité de France S.A.8 US566539AA08 Marex Group PLC9 US571748CA86 Marsh & McLennan Cos. Inc.10 US571748BY71 Marsh & McLennan Cos. Inc.11 PTTAPFOM0003 TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.12 US94106LCF40 Waste Management Inc.13 US94106LCE74 Waste Management Inc.14 US94106LCD91 Waste Management Inc.15 US94106LCB36 Waste Management Inc.16 DE000DW6AFG1 DZ BANK AG17 IT0005620460 Italien, Republik18 FR001400TSK0 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE19 NO0013364398 Samara Asset Group PLC20 US91282CLR06 United States of America21 US15189XBF42 Centerpoint Energy Houston Electric LLC22 FR001400TSJ2 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE23 US571748CB69 Marsh & McLennan Cos. Inc.24 US571748CC43 Marsh & McLennan Cos. Inc.25 XS2916457471 New Development Bank26 DE000HEL0AV8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 US91282CLU35 United States of America28 US91282CLS88 United States of America