Genf (ots/PRNewswire) -Die Dukascopy Bank feiert mit Stolz ihr 20-jähriges Bestehen, in dem sie Trader und Bankkunden weltweit unterstützt hat.Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat sich Dukascopy (https://dukascopy.click/oja) zu einem vertrauenswürdigen, innovativen Marktführer im Bereich Fintech und Online-Trading entwickelt, der seinen Kunden fortschrittliche Tools und eine stabile Plattform für intelligente Finanzentscheidungen bietet.In den vergangenen 20 Jahren hat Dukascopy wichtige Meilensteine erreicht, die seine Kernwerte Stabilität, Innovation und Kundenorientierung widerspiegeln. Von der firmeneigenen Plattform JForex (https://dukascopy.click/91j) bis hin zu den beliebten MT4 und MT5 bietet Dukascopy eine Vielzahl von Handelsplattformen zusammen mit modernen neo-banking (https://dukascopy.click/iqb)-Dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Die Bank ist auch führend bei technologischen Upgrades mit White Label- und Banking-as-a-Platform-Lösungen.Dr. Andre Duka, der Gründer von Dukascopy, sagt: "Innovation war schon immer das Herzstück unserer Arbeit. Wir wollen diese hohen Standards auch in Zukunft beibehalten. Ich danke Ihnen, unseren Kunden, dass Sie uns in diesen 20 Jahren gewählt haben."Derzeit betreut Dukascopy mehr als 400.000 Kunden mit Handels- und Bankdienstleistungen. Dieses Engagement für die Bereitstellung modernster Lösungen, gestützt durch die Stabilität der Schweiz, hat es dem Unternehmen ermöglicht, langfristige Beziehungen mit Kunden zu pflegen, von denen viele seit Jahrzehnten mit Dukascopy handeln und Bankgeschäfte tätigen.Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich Dukascopy weiterhin auf die Unterstützung von Händlern und Bankkunden und erwartet ein deutliches Wachstum der Kundenbasis in allen Segmenten, vom Handel über Neo-Banking und Firmenkunden bis hin zu White-Label-Services.