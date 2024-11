Die radikale Umwandlung des wenig erfolgreichen Asset-Managers SGT German Private Equity in The Payments Group Holding (PGH) kommt an der Börse offenbar gut an. Zumindest sieht das Chartbild der Frankfurter nach dem Frühjahrs-Crash - damals wurde das Scheitern des bisherigen Geschäftsmodells besiegelt - wieder sehr viel konstruktiver aus. Die eigentlichen Bewährungsgproben stehen allerdings erst noch ... The post The Payments Group: Vertrauen schaffen appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...