DJ MÄRKTE ASIEN/Auf breiter Front aufwärts - Seoul sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Aktienmärkten in Ostasien und Australien ist es zum Beginn der neuen Woche am Montag auf breiter Front nach oben gegangen. Nachdem zuletzt immer wieder Zurückhaltung spürbar war im Hinblick auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl am Dienstag, aber auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Donnerstag, scheinen die Akteure den beiden Ereignissen aktuell etwas entspannter entgegenzusehen.

Dazu folgten die Börsen der positiven Vorgabe der Wall Street vom Freitag, wo ein schwach ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht die Zinssenkungserwartungen noch befeuerte. Mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird für Donnerstag eine Zinssenkung um 25 Basispunkte eingepreist.

Tagessieger in der Region war Seoul, für den Leitindex Kospi ging es um 1,8 Prozent nach oben. Der S&P/ASX in Sydney kam um 0,6 Prozent voran, in Singapur und Malaysia fielen die Aufschläge ähnlich aus. In Schanghai legte der Composite nach Zuwächsen im späten Geschäft um 1,0 Prozent zu. Hongkong lag im Späthandel 0,3 Prozent im Plus. In Japan wurde nicht gehandelt, dort wurde der "Tag der Kultur" gefeiert.

An den chinesischen Plätzen sind die Blicke auf den späteren Wochenverlauf gerichtet, wenn Details zu den avisierten Stimuli für die Wirtschaft des Landes erhofft werden. Beschließen soll diese der Nationale Volkskongress. Dessen Sitzung des Ständigen Ausschusses war auf diese Woche verschoben worden. Das wurde dahingehend verstanden, dass der chinesische Präsident Xi Jinping zunächst den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl abwarten wollte. Eine sogenannte "Bazooka", also ein massives Stimulierungsprogramm, werde zumindest in diesem Jahr nicht kommen, sagen derweil Personen, die mit den Diskussionen vertraut sind.

Autoaktien gehörten in Hongkong und Schanghai zu den Tagesgewinnern. Sie seien nach starken Oktober-Absatzzahlen gesucht gewesen, hieß es. BYD gewannen 3,7, Geely 4,8, Brilliance 6,6 und Great Wall Motor 3,3 Prozent. Ningbo Tuopu verteuerten sich in Schanghai um 3,3 Prozent.

In Seoul ging es mit Aktien aus dem Reisesektor kräftiger nach oben, nachdem China neun weiteren Staaten den visafreien Zugang vorgeschlagen hat. Vom 8. November bis Ende 2025 dürfen Staatsangehörige u.a. aus Südkorea ohne Visum für bis zu 15 Tage nach China einreisen. Jeju Air zogen um 5,1 Prozent an, Korean Air Lines um 3,2 Prozent. Hana Tour Service stiegen um über 6 Prozent. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics kam um 0,7 Prozent voran. Die Halbleiteraktie SK Hynix machte einen Satz um 6,5 Prozent, nachdem am Freitag an der Wall Street die Intel-Aktie stark gestiegen war, wobei Händler insbesondere den Ausblick als Kurstreiber ausmachten.

In Sydney zogen Westpac um knapp 1 Prozent an. Die Bank berichtete zwar einen Rückgang des Jahresgewinns um 3 Prozent, ist aber zugleich zuversichtlich für die Kreditnachfrage, weil der Zinstrend nach unten zeige. Derweil rechnet der Markt in der Breite für die Entscheidung der australischen Notenbank am Dienstag mit zunächst unverändert bleibenden Leitzinsen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.164,60 +0,6% +7,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag +13,7% Kospi (Seoul) 2.588,97 +1,8% -2,5% 07:00 Schanghai-Comp. 3.310,21 +1,2% +11,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.563,97 +0,3% +20,3% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.574,86 +0,5% +9,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.611,95 +0,5% +10,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:49 % YTD EUR/USD 1,0893 +0,1% 1,0881 1,0873 -1,4% EUR/JPY 165,78 -0,0% 165,83 165,76 +6,5% EUR/GBP 0,8386 -0,1% 0,8392 0,8427 -3,3% GBP/USD 1,2989 +0,2% 1,2963 1,2902 +2,0% USD/JPY 152,20 -0,2% 152,44 152,45 +8,0% USD/KRW 1.374,25 -0,4% 1.379,90 1.379,37 +5,9% USD/CNY 7,0949 -0,5% 7,1280 7,1273 -0,1% USD/CNH 7,0988 -0,2% 7,1129 7,1313 +2,0% USD/HKD 7,7733 -0,1% 7,7773 7,7765 -0,5% AUD/USD 0,6595 +0,1% 0,6591 0,6562 -3,1% NZD/USD 0,5992 +0,2% 0,5981 0,5969 -5,2% Bitcoin BTC/USD 68.927,10 +0,0% 68.908,80 69.295,20 +58,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,86 69,49 +2,0% +1,37 +0,2% Brent/ICE 74,45 73,10 +1,8% +1,35 -0,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.741,93 2.736,40 +0,2% +5,53 +33,0% Silber (Spot) 32,80 32,46 +1,1% +0,34 +38,0% Platin (Spot) 1.002,10 995,10 +0,7% +7,00 +1,0% Kupfer-Future 4,44 4,37 +1,6% +0,07 +12,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

