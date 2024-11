Am deutschen Aktienmarkt hat es am Freitag einen verheißungsvollen Erholungsversuch gegeben. Zum Auftakt in eine - politisch betrachtet - heiße Woche verhalten sich die Anleger eher defensiv. Die Aktien von HelloFresh, Hugo Boss, Hypoport, Jenoptik, Lufthansa, MTU Scout24 und SÜSS dürften am ehesten im Fokus stehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...