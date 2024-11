Treatment.com AI kündigt die Veröffentlichung der neuen Medical Education Suite (MES) und ein Update zum AI Assessment Symposium am 1. November 2024 an

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Treatment.com AI kündigt erweiterte und aktualisierte MES-Neuerscheinungen an

Hauptteilnehmer aus der Wirtschaft beim Global/North American Symposium on AI Assessment in Medical Education

Weitere Verbesserungen und Lösungen für H2 2024

Vancouver, BC - 4. November 2024 - Treatment.com AI Inc. ("Treatment AI" oder das "Unternehmen") (WKN: A3EYD8 - CSE: TRUE - OTC: TREIF), freut sich, die Einführung seiner aktualisierten Medical Education Suite (MES) bekannt zu geben, die mit der Teilnahme von Treatment an einem wegweisenden Symposium über KI-Bewertung in der medizinischen Ausbildung zusammenfällt, das am 1. November 2024 von der medizinischen Fakultät der Universität von Minnesota veranstaltet wird.

Veröffentlichung und Aktualisierung der Medical Education Suite (MES)

Schätzungen zufolge haben inzwischen über 80 Länder weltweit die OSCE (Objective Structured Clinical Examination) zur Bewertung der praktischen klinischen Fähigkeiten von Medizinstudenten eingeführt. Schätzungen zufolge legen weltweit zwischen 200.000 und 300.000 Medizinstudenten jedes Jahr die OSCE-Prüfung ab, wie aus den Richtzahlen von Studenten wichtiger Berufsverbände hervorgeht, darunter: ; ; ; Education - GMC (gmc-uk.org)

Wie in früheren Pressemitteilungen aus dem Jahr 2024 angekündigt, hat Treatment im Jahr 2024 fleißig daran gearbeitet, die Medical Education Suite (MES) weiterzuentwickeln, die auf der firmeneigenen Global Library of Medicine (GLM) basiert. Das Ziel der Weiterentwicklung der Plattform ist die Erkenntnis, dass KI noch effektiver eingesetzt werden kann, um den Verwaltungsaufwand und die Kosten für Schulen bei der Durchführung von OSCEs zu reduzieren und Medizinstudenten besser zu unterstützen und so ihre klinischen Denkfähigkeiten zu optimieren.

Der Service von Treatment umfasst die Nutzung seiner Plattform Global Library of Medicine (GLM) für (i) die Erstellung von Fällen für die OSCE-Prüfungen, (ii) die Erstellung von Skripten für Schauspieler, die die Rolle von Patienten spielen, (iii) die Bewertung der Prüfungen mit unserer firmeneigenen automatisierten Bewertungsplattform und (iv) die Bereitstellung von sofortigen Ergebnissen für Lehrkräfte und Studierende sowie die Bereitstellung von Plänen zur Bereicherung der Studierenden.

Im Rahmen dieser Veröffentlichung kündigt Treatment die folgenden Ergänzungen seines Portfolios an:

AI Patient - Nutzung von KI und einer Bibliothek von Testfällen zur weiteren Unterstützung der Studierenden bei ihrer Vorbereitung und Vorbereitung auf medizinische Multiple-Choice-Fragen (MCQs) und OSCE-Prüfungen.

Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Case Packages - das Unternehmen erweitert die Anzahl der bereitgestellten Testfälle von ursprünglich 12 Fällen. Diese werden in Paketen für Schulen und in einer geplanten Bibliothek mit bis zu 100 Fällen bis zum 4. Quartal 2024 verfügbar sein.

KI-Vorbereitungstool - die Plattform bietet Studierenden sowohl eine "geführte" als auch eine "nicht geführte" Lernunterstützung. Der "geführte" Ansatz bietet den Studierenden Lernunterstützung und Argumentation, während der "nicht geführte" Ansatz es den Studierenden ermöglicht, Prüfungsbedingungen zu simulieren.

Symposium über KI-Bewertung in der medizinischen Ausbildung

Zusammen mit der Einführung seiner aktualisierten Medical Education Suite ist Treatment ein führender Teilnehmer an einem Symposium über KI-Bewertung in der medizinischen Ausbildung, das am 1. November 2024 an der medizinischen Fakultät der Universität von Minnesota, Büro für Bewertung und Evaluierung, stattfindet. Der Gründer des Symposiums, Dr. Claudio Violato, bezeichnete die Veranstaltung als "wegweisendes Symposium". ()

An diesem akademischen Symposium nehmen mehr als fünfzig medizinische Fakultäten, Vordenker und nationale Bildungsexperten aus den gesamten USA sowie internationale Vertreter teil. Zu den Vortragenden gehören die Mayo Clinic, die University of Alberta sowie der Chief Medical Officer von Treatment, Kevin Peterson, MD, MPH, der als anerkannter Experte für medizinische Ausbildung und den Einsatz von KI als Hauptredner fungieren wird.

Weitere Verbesserungen und Lösungen für H2 2024

Treatment wird seine Medical Education Suite im weiteren Verlauf des Jahres 2024 und Anfang 2025 weiter ausbauen. Zu den weiteren geplanten Entwicklungen gehören:

AI Doctor in a Pocket - ein mobiles, KI-gestütztes Tool zur Unterstützung klinischer Entscheidungen für medizinisches Fachpersonal und Studierende, die in Kliniken, in der Facharztausbildung oder auf einer Krankenhausstation tätig sind.

Audio-/Videoanalyse - unter Verwendung von KI und der Global Library of Medicine zur Durchführung einer Audio-/Videoanalyse, die die Patientenbewertung erfasst und transkribiert. Darüber hinaus ermöglicht dies eine Verhaltensanalyse im Rahmen der Prüfungsbewertung sowie die Unterstützung bei der Erstellung eines medizinischen Berichts.

Dr. Essam Hamza, CEO von Treatment.com AI, kommentiert: "Wir freuen uns, unsere aktualisierte Medical Education Software Suite auf diesem wegweisenden Symposium vorzustellen. Die Möglichkeit, einen positiven Einfluss auf die medizinische Ausbildung von Studierenden zu nehmen und ihnen im Gegenzug unsere Palette an proprietären KI-Tools vorzustellen, ist ein wichtiger Wendepunkt in der Vermarktungsstrategie des Unternehmens. Wir freuen uns darauf, den Markt in naher Zukunft weiter zu modernisieren.

Über Treatment.com AI Inc.

Treatment.com AI ist ein Unternehmen, das KI und bewährte klinische Verfahren einsetzt, um das Gesundheitswesen positiv zu verändern und die derzeitigen Ineffizienzen und Herausforderungen zu bewältigen. In den letzten 7+ Jahren hat Treatment.com mit Hilfe von Hunderten von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen weltweit eine umfassende, personalisierte KI-Engine für das Gesundheitswesen entwickelt, die Global Library of Medicine (GLM). Die GLM bietet hochqualifizierte klinische Informationen und Unterstützung für alle Fachkräfte im Gesundheitswesen und liefert eine Genauigkeit von mehr als 92 % bei der Erstdiagnose sowie empfohlene Tests (Untersuchung und Labor), Röntgenbilder und Abrechnungscodes. Der GLM hilft Fachleuten im Gesundheitswesen (Ärzten, Krankenschwestern oder Apothekern), ihren Verwaltungsaufwand zu verringern, mehr Zeit für persönliche Patiententermine zu gewinnen und die Qualität der Patientenbetreuung zu verbessern. Treatment konzentriert sich auch auf die nächste Generation von Fachkräften im Gesundheitswesen und unterstützt Medizin- und Krankenpflegeschulen, indem es das GLM nutzt, um die praktischen klinischen Fähigkeiten ihrer Studenten zu verbessern. Die GLM-Plattform von Treatment bietet auch die Möglichkeit, gesundheitliche Chancengleichheit und Integration für benachteiligte Gemeinschaften zu fördern. Um mehr über die Produkte und Leistungen von Treatment.com AI zu erfahren, besuchen Sie bitte www.treatment.com oder kontaktieren Sie das Unternehmen unter info@treatment.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Essam Hamza, CEO

Treatment.com AI Inc. (TRUE)

ehamza@treatment.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@treatment.com

Telefon: +1 (612) 788-8900

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Treatment.com AI in Bezug auf das Unternehmen und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, beruhen, einschließlich der Umsetzung der Initiative zur Kommunikation mit den Aktionären und deren Zeitplan. Obwohl Treatment.com davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, und die Leser sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden, und Treatment.com ist nicht verpflichtet, sie öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen oder dem Auftreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77331Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77331&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8949421017Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18664315-treatment-com-ai-kuendigt-veroeffentlichung-medical-education-suite-mes-update-ai-assessment-symposium-1-november-2024