Auf einen Blick zur Süss MicroTec SE: - Neuer Produktionsstandort in Zhubei, Taiwan, zur Kapazitätserweiterung - Geplante Nutzfläche von 18.000 Quadratmetern, 6.300 Quadratmeter für Reinräume - Keine unmittelbare Auswirkung auf die Produktion in Deutschland an den Standorten Garching und Sternenfels - ...

