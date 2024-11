EQS-News: Fabasoft AG / Schlagwort(e): Immobilien

Fabasoft AG: Fabasoft erwirbt Bürogebäude in Linz



04.11.2024 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fabasoft erwirbt Bürogebäude in Linz Linz, am 4. November 2024 - Bereits bisher hatten Fabasoft AG und einige der mit ihr verbundenen Unternehmen an der Adresse Honauerstraße 2 und 4, 4020 Linz, ihren Firmensitz. Nun wird dieser Standort durch den Erwerb des Bürogebäudes durch Fabasoft gestärkt. Die neu gegründete Projektgesellschaft Hon24 Immobilien GmbH (Alleingesellschafterin Fabasoft AG) hat am 30. Oktober 2024 den Kaufvertrag mit dem bisherigen Eigentümer zu einem Kaufpreis von 15 Mio. EUR unterfertigt. Ein Teilbetrag in Höhe von 12 Mio. EUR wird im Wege der Projektgesellschaft fristenkongruent und eigenständig finanziert. Für den verbleibenden Betrag zuzüglich Nebengebühren (Grunderwerbssteuer, gerichtliche Eintragungsgebühr Eigentum und Pfandrecht) besteht ein Zuschussversprechen der Fabasoft AG in Höhe von 4 Mio. EUR. Der Kaufvertrag soll ehestmöglich grundbücherlich durchgeführt werden. Über Fabasoft Fabasoft zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitales Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Mit dem einzigartigen Ökosystem Fabasoft PROCECO vereint Fabasoft leistungsstarke Software Solutions für dokumentenintensive Geschäftsprozesse. Zahlreiche namhafte Privatunternehmen und Organisationen der öffentlichen Verwaltung vertrauen seit mehr als drei Jahrzenten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft. Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE) Linz, 4. November 2024

Mag. Klaus Fahrnberger, Investor Relations Manager

E-Mail: ir@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62



04.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com