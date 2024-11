Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die abgelaufene Handelswoche war geprägt von einer fortgesetzten Schwäche an den Rentenmärkten, so die Analysten der Helaba.Seit Anfang Oktober seien die 10-jährigen Renditen hierzulande in der Spitze um mehr als 40 Basispunkte gestiegen, in den USA sogar um rund 60 Bp. Zum einen seien zumeist besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten dafür verantwortlich gewesen, die die ambitionierten Zinssenkungserwartungen beiderseits des Atlantiks auf die Probe gestellt hätten, zum anderen würden sich Marktteilnehmer wegen der anstehenden US-Wahlen sorgen. Diese könnten die Inflationsentwicklung beeinflussen und auch das Thema Staatsverschuldung in den USA stärker in den Fokus rücken. ...

