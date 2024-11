Hannover (www.anleihencheck.de) - Britische Staatsanleihen stehen derzeit nicht wirklich in der Gunst der Anleger, so die Analysten der Nord LB.Der Ausverkauf setze sich weiter fort. Am vergangenen Freitag sei es aber zu einer Verlangsamung gekommen. Die Rendite zehnjähriger Gilts habe sich auf 4,45% (+/-0BP) beruhigt. Innerhalb eines Monats hätten sich die Renditen dennoch um mehr als 30 Basispunkte ausgeweitet. Erinnerungen an September 2022 würden wach. Damals habe sich die brit. Premierministerin Liz Truss auch dem mahnenden Finger der Bondinvestoren beugen müssen (so wie auch jetzt seien Sorgen der Marktteilnehmer über den Staatshaushalt der Grund für den Ausverkauf gewesen). Schulden seien nicht weg. Schulden müssten zurückgezahlt werden und das samt Zinsen. ...

