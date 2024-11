Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der von Finance in Motion beratene Green for Growth Fund (GGF) hat ein Investitionsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro erreicht, so Finance in Motion in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...