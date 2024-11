Der neue französische Industrieminister Marc Ferracci will ein Hilfspaket für die europäische Autoindustrie schnüren, in dessen Mittelpunkt europäisch abgestimmte Kaufprämien für E-Autos stehen. Zudem will der Minister an en Flottengrenzwerten für Hersteller rütteln. Während in Deutschland der Umweltbonus für Elektroautos Ende 2023 ausgelaufen ist, gibt es in Frankreich nach wie vor Kaufprämien. Und diese könnten laut Ferracci als Vorbild für eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...