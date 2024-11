NVIDIA steigt in den Dow Jones auf, gehen muss dafür INTEL. Neben NVIDIA wird in Kürze auch SHERWIN-WILLIAMS im Dow Jones Industrial notiert sein. Der Chemiekonzern DOW wird dagegen aus dem Index herausgenommen. Die Änderungen werden am 8. November vor Handelsstart in Kraft treten.



Die neue Zusammensetzung des Dow Jones Industrial Average ist bereits die zweite in diesem Jahr. Im Februar war die Aktie von AMAZON aufgestiegen, dafür musste WALGREENS BOOTS ALLIANCE weichen. Die Zusammensetzung des Dow Jones wird selten geändert. Die letzte Änderung vor den beiden in diesem Jahr war 2020.



