Frankfurt (ots) -Mit einer neuen Dachmarken-Kampagne startet ARD MEDIA seine Herbstoffensive 2024. Die Kommunikationsmaßnahmen, die in den kommenden Wochen mit Print- und Online-Motiven in der Fachpresse für eine aufmerksamkeitsstarke Präsenz und Sichtbarkeit sorgen, fokussieren sich ganz auf den starken Media Value des Audio- und TV-Portfolios der ARD MEDIA, der werbungtreibenden Unternehmen eine maximale Werbewirkung garantiert.Entwickelt und umgesetzt wurde die Kampagne von der Münchener Agentur Superama, die sich in einem Pitch erfolgreich durchsetzen konnte. "Ich freue mich, dass wir gleich zu Beginn meiner neuen Tätigkeit als CEO der ARD MEDIA mit einem neuen inhaltlichen und kreativen modernen Konzept durchstarten", so Ralf Hape. "Angesichts der fragmentierten Medienangebote und einer deutlich diversifizierten Mediennutzung ist es wichtig, die Fundamentalwerte großer Gattungen wie Audio und Bewegtbild plakativ zu übersetzen. Die Massenreichweite unsere Werbeumfelder erzeugen in Kombination mit der hohen Umfeld- und Kontakt-Qualität eine maximale Werbewirkung für unsere Kunden und sind die tragenden Säulen unserer Media Values. Der neue Kampagnen-Claim "Let's Do ..." wird uns als Motto in das neue Vermarktungsjahr führen und steht für den Aufbruch in allen Bereichen der ARD MEDIA und unseres Angebot-Portfolios."Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.