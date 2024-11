Berlin (ots) -Pressevertreter sind herzlich eingeladen zum INSM-Sozialgipfel am 7. November von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr.Teil des Programms sind Impulse von Bundesfinanzminister Christian Lindner, des nordrhein-westfälischen Arbeits- und Sozialministers Karl Josef Laumann, des Rentenexperten Professor Dr. Bernd Raffelhüschen sowie eine anschließende Diskussion mit dem stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden Dr. Lukas Köhler MdB, der Geschäftsführerin des Paritätischen Gesamtverbandes, Katja Kipping sowie der CDU-Sozialexpertin Dr. Ottilie Klein MdB.Die Moderation der Veranstaltung findet statt unter der Leitung von Dr. Helene Bubrowski, stellvertretende Chefredakteurin von Table.Briefings.Hintergrund: Während die deutsche Wirtschaft schrumpft, kennen die Beiträge für die Sozialversicherungen nur eine Richtung: sie wachsen. Eine Belastung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen.Unsere Soziale Marktwirtschaft garantiert die Balance zwischen wirtschaftlichen Interessen und sozialem Ausgleich. In Anbetracht des demografischen Wandels, der wirtschaftlichen Stagnation und damit angespannter Haushalte stellen sich aber die Fragen: Wieviel Sozialstaat können wir uns leisten? Wie sieht eine faire Lastenverteilung zwischen den Generationen aus?Datum: Donnerstag, den 7. NovemberZeit: 10.00 Uhr bis 13.00 UhrOrt: Berliner Freiheit am Potsdamer Platz, Berliner Freiheit 2, 10785 BerlinAblauf:10.00 Uhr Akkreditierung10.30 Uhr Begrüßung durch INSM-Geschäftsführer Thorsten AlslebenImpuls Karl Josef Laumann (CDU), Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes NRW11.00 Uhr Impuls Christian Lindner MdB (FDP), Bundesminister der Finanzen11.30 Uhr Impuls Professor Dr. Bernd Raffelhüschen12.00 Uhr Diskussion mit Katja Kipping, Dr. Ottilie Klein MdB, Dr. Lukas Köhler MdB, und Prof. Dr. Raffelhüschen13.00 Uhr Ende und ImbissAnmeldungBitten melden Sie sich hierfür an mit einer formlosen E-Mail unter Bezugnahme auf diese Pressemitteilung bei Frau steinbeck@insm.de - Die INSM freut sich auf Ihr Kommen.Pressekontakt:Carl-Victor WachsLeiter Kommunikation & Pressesprecherwachs@insm.deT +49 176 616 49 030INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbHGeorgenstraße 22D - 10117 Berlinwww.insm.deHandelsregister Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74215BUmsatzsteuerident-Nummer: DE1230523BBVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Thorsten AlslebenOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39474/5900627