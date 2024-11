FICO ist ein führender globaler Anbieter von Analyse- und KI-gestützten Lösungen

Der weltweite Marktführer bei Analysesoftware, FICO, hat bei den prestigeträchtigen IT Awards 2024, die von Vogel IT-Media verliehen werden, den Silver Award in der Kategorie Analytics gewonnen. Jedes Jahr werden mit den IT Awards herausragende Leistungen und Innovationen in der IT-Branche gewürdigt. FICO wurde von den Leserinnen und Lesern von BigData-Insider für seine wegweisenden Analyselösungen zum Sieger gewählt.

"Wir sind stolz auf diese Auszeichnung, die unsere Position als führender Anbieter von fortschrittlichen Analyse- und KI-gestützten Lösungen in Deutschland untermauert", so Jens Dauner, Vice President und Managing Director für die DACH-Region bei FICO. "Von unseren mathematischen Optimierungslösungen für bessere Ergebnisse im Lieferkettenmanagement und bei Kreditentscheidungen über unsere branchenführenden Lösungen zur Betrugsbekämpfung bis hin zu unserer Entscheidungsfindungsplattform stellen wir Unternehmen eine analytisch präzise Methode für jeden Entscheidungsprozess bereit."

Erweiterte Analyse-, Optimierungs- und KI-Funktionen sind Teil der FICO Platform, einer preisgekrönten Entscheidungsplattform, die von mehr als 130 führenden Finanzinstituten weltweit eingesetzt wird. Zudem bietet FICO mit FICO Xpress Optimization eines der führenden Optimierungstools, neben weiteren Lösungen, die auf prädiktiven und präskriptiven Analysen basieren.

Die IT-Awards gelten als eine der wichtigsten Auszeichnungen in der deutschen IT-Landschaft und wurden in diesem Jahr zum zehnten Mal vergeben. Die Preisträger werden von den Lesern der Insider-Portale gewählt, die ihre Favoriten anhand von Kriterien wie Innovation, Marktrelevanz und Kundenvorteil auswählen. Mehr als 72.000 Leserinnen und Leser haben in 42 Kategorien für ihre Favoriten gestimmt.

Weitere Informationen über die Preisträger der IT Awards 2024 und den Event finden Sie auf IT Awards 2024 Winners

Über FICO

FICO (NYSE: FICO) unterstützt Entscheidungsprozesse, die Menschen und Unternehmen weltweit zum Erfolg führen. Das 1956 gegründete Unternehmen ist ein Pionier bei der Anwendung von prädiktiver Analytik und Datenwissenschaft zur Verbesserung betrieblicher Entscheidungen. Unternehmen in mehr als 80 Ländern setzen auf FICO-Lösungen, um 4 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug zu schützen, die finanzielle Inklusion zu fördern und die Krisenfestigkeit der Lieferkette zu stärken.

