Der Bitcoin notiert wieder unter der psychologisch wichtigen 70.000-Dollar-Marke. Nachdem die Kryptowährung noch am vergangenen Montag ein neues Allzeithoch nur knapp verpasst hatte, ist sie nun schon wieder ein gutes Stück davon entfernt. Das spiegelt sich auch im Kurs der MicroStrategy-Aktie wider.Im Zuge der Quartalszahlen am 30. Oktober kündigte der Gründer von MicroStrategy, Michael Saylor, einen waghalsigen Zukunftsplan an (DER AKTIONÄR berichtete). Konkret will sich MicroStrategy im Rahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...