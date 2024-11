Gülzow (ots) -Immer mehr Verbraucher und Verbraucherinnen achten in ihrem Alltag auf Nachhaltigkeit. Zur Weihnachtszeit gilt das auch ganz besonders beim Einkauf von Geschenken. Spielzeug aus nachwachsenden Rohstoffen ist eine gute, nachhaltige Wahl, wenn einige Hinweise berücksichtigt werden.Die Nachhaltigkeit eines Spielzeugs wird vor allem durch die verwendeten Materialien bestimmt. Nutzt man nachwachsende Rohstoffe wie Holz oder Papier und Pappe, die aus Holz hergestellt werden, ist das vorteilhaft fürs Klima. Aber auch biobasierte Kunststoffe, ebenfalls aus nachwachsenden Rohstoffen produziert, können hier punkten.Nachhaltige Alternative mit Klimaschutz-Effekt: Kunststoffe aus nachwachsenden RohstoffenDr. Gabriele Peterek von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) erläutert die Zusammenhänge: "Vom Acker oder aus dem Wald stammen Rohstoffe wie Zucker, Stärke, Pflanzenöle oder Cellulose und Lignin. Aus ihnen lassen sich, ähnlich wie aus Erdöl, Kunststoffe herstellen. Für diese biobasierten Kunststoffe haben Pflanzen im Wachstum CO2 aus der Atmosphäre gebunden, das im Spielzeug viele Jahre in Form von Kohlenstoffverbindungen gespeichert bleibt. Die Nutzung biobasierter Kunststoffe entlastet so das Klima." Dies gilt vom Grundsatz her für alle Materialien auf pflanzlicher Basis, also auch für Holz, Papier und Pappe.Zu welchem Anteil ein Spielzeug aus biobasiertem Kunststoff besteht, lässt sich anhand von Siegeln, wie z. B. "OK biobased" und "DIN-geprüft biobased", nachvollziehen. Zu finden sind die Siegel in den Produktbeschreibungen. Welche Kriterien sich hinter den Siegeln verbergen, hat die FNR im "Gütezeichen-Finder" unter https://einkauf.fnr.de/guetezeichen-finder zusammengestellt.Ob Eimer und Schaufel, Auto, Zubehör für die Kinderküche oder Bausteine - die Auswahl an Spielzeug aus biobasierten Kunststoffen ist inzwischen ziemlich groß und in den Regalen vieler Spielwarenhändler zu finden. Einen kleinen Einblick vermittelt die Rubrik "Spielzeug" in der "Nachwachsenden Produktwelt" der FNR: https://www.die-nachwachsende-produktwelt.de/Holzspielzeug: moderner Klassiker für höchste AnsprücheHolzspielzeug eignet sich mit seinen haptischen Eigenschaften besonders für Kleinkinder. Aber nicht jedes Holzspielzeug ist auch nachhaltig: Beim Kauf sollten Eltern und Großeltern darauf achten, dass das verwendete Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Dr. Gabriele Peterek: "Dadurch wird sichergestellt, dass mindestens so viel Holz nachwächst, wie dem Wald entnommen worden ist." Für die richtige Auswahl helfen auch hier Siegel weiter. Die wichtigsten sind: FSC (Forest Stewardship Council®) und PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes®), die für nachhaltige Waldwirtschaft stehen, und das Siegel "Holz von Hier", das eine regionale Holznutzung mit kurzen Transportwegen von der Holzernte zur -verarbeitung kennzeichnet.Papier und Pappe: altes Material, neue AnwendungenEine Renaissance im Spielzeug-Markt erfahren Papier und Pappe. Einerseits setzen die Hersteller für die äußere und innere Verpackung ihrer Produkte wieder verstärkt auf diese Materialien, andererseits werden immer mehr Spielbestandteile aus Papier und Pappe hergestellt. Auch hier gilt: Der Rohstoff alleine macht noch keine Nachhaltigkeit, entscheidend ist seine Herkunft. Nachhaltige Papiere sind mit dem Siegel "Blauer Engel" gekennzeichnet.Nachhaltigkeit auch bei der VerpackungZum nachhaltigen Schenken gehört natürlich auch eine nachhaltige Verpackung. Wie immer im Fall von Verpackungen gilt: weniger ist mehr und die Recycling-Fähigkeit ist wichtig. Papiere mit weihnachtlichen Motiven, aber auch selber gestaltetes Packpapier sind nicht nur schön, sondern Teil einer Kaskadennutzung und werden anschließend zu neuen Produkten verarbeitet.Nachhaltig Schenken - Nachhaltig Spielen - Nachhaltig LebenDass Eltern und Großeltern mit einem nachhaltigen Spielzeug als Geschenk zur langfristigen Umweltbildung beitragen, steht für Dr. Gabriele Peterek außer Frage. "Kinder, die spielerisch mit nachhaltigen Materialen umgehen, werden auch später auf Nachhaltigkeit achten und ihren Teil dazu beitragen, dass unsere Umwelt geschützt wird."Weitere Informationen und Hintergründe zu NawaRo-Spielzeug stellt die FNR unter nawaro-spielzeug.de bereit.Pressekontakt:Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.Dr. Gabriele PeterekTel.: 0 38 43 / 69 30 - 11 9E-Mail: g.peterek@fnr.deOriginal-Content von: FNR Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24901/5900675