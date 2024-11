EQS-Media / 04.11.2024 / 10:35 CET/CEST

Bremen, 04.11.2024 - Die HTB Group freut sich, die planmäßige Vollinvestition des HTB 12. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG ("HTB 12") bekanntzugeben. Der im Jahr 2023 mit einem Kommanditkapital von 26,1 Mio. Euro geschlossene Fonds hat seine Investition in Zielfonds erfolgreich abgeschlossen und überzeugt mit einem hervorragenden Ergebnis: Der durchschnittliche Ankaufskurs beträgt 95% und der mittlere Ankaufsfaktor liegt bei 15,5 JNKM. Ein besonderes Augenmerk des HTB 12 liegt auf einem breit gestreuten Beteiligungsportfolio. Insgesamt wurden 71 Zielfonds erworben, die wiederum 139 Immobilien der unterschiedlichsten Nutzungsarten umfassen. Mit einer durchschnittl. Vermietungsquote von 98% und einer Mietfläche von insgesamt rund 1,7 Millionen Quadratmetern (zum Zeitpunkt des Ankaufs) bietet der Fonds den Anlegern eine stabile und diversifizierte Investitionsbasis. Die HTB Group aus Bremen: Erfahrung, Kompetenz und Marktführerschaft im Immobilien-Zweitmarkt Die HTB Group ist spezialisiert auf Sachwertinvestments, Assetmanagement und Service-KVG-Dienstleistungen. Seit ihrer Gründung als Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Jahr 1987 hat die HTB nicht nur umfangreiche Marktkenntnisse erworben, sondern auch exzellente Zugänge und Netzwerke. Über Jahrzehnte hinweg wurde eine der umfassendsten Datenbanken zur Bewertung von Sachwerten entwickelt, die durch digitale Prognosen unterstützt wird, um präzise und erfolgversprechende Investitionsentscheidungen zu treffen. Basierend auf diesem Fundament hat sich die HTB seit 2002 als Pionier und führender Anbieter im Bereich der Zweitmarktfonds etabliert. Für Presseanfragen und Interviewwünsche steht Ihnen das Team der HTB gerne zur Verfügung. Weitere Highlights und detaillierte Informationen zu den Fonds können ebenfalls auf Anfrage bereitgestellt werden. Kontakt: HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen E-Mail: info.fondshaus@htb-group.de Telefon: +49 421 792839-0

