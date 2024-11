Ob Bitcoin, der Dollar, Gold - oder die Kapitalmarkt-Zinsen: all diese Assets stiegen im Oktober deutlich an, in Erwartung eines Sieges von Dolanld Trump bei den morgigen US-Wahlen. Nun aber scheinen neue Umfragen nahezulegen, dass Harris durchaus gute Chancen habe, zu gewinnen. Also ziehen einige Investoren bei ihren Sieg-Wetten auf Trump die Reißleine: Bitcoin und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...