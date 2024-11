DJ ENERGIE-BLOG/BDEW: Zwei Drittel der Neubauten nutzen Wärmepumpen zum Heizen

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

BDEW: Zwei Drittel der Neubauten nutzen Wärmepumpen zur Beheizung

Rund zwei Drittel der Neubauten in Deutschland nutzen nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) Elektro-Wärmepumpen zur Beheizung. Mit einem Anteil von 64,6 Prozent an den installierten Heizsystemen steht sie an der Spitze der in fertiggestellten Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser genutzten Heizsysteme. Der Anteil der Wärmepumpen lag 2013 noch bei 32,2 Prozent. Gasheizungen kamen laut BDEW in 20,3 Prozent der 2023 fertiggestellten Wohngebäuden zum Einsatz. Damit habe sich der Anteil an Gasheizungen, der 10 Jahre zuvor noch die Hälfte der Heizungssysteme ausmachte, mehr als halbiert. Fernwärmesysteme wurden in 8,2 Prozent der Fertigstellungen installiert. "Die Zahlen zeigen, dass der Übergang zu klimafreundlichen Heiztechnologien zumindest in Neubauten kontinuierlich voranschreitet. Die Wärmewende schreitet im Wohnungsbestand logischerweise erheblich langsamer voran als in neuen Wohngebäuden", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung.

