© Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk



Die Aktie des als "deutsches Nvidia" gehandelten Unternehmens legt am Montag um 2 Prozent zu. Grund sind am Montagmorgen bekannt gegebene Expansionspläne.Trotz einer anhaltenden Kursflaute in den vergangenen Wochen gehört die Aktie des Halbleiterwertes SÜSS MicroTec mit einem Plus von 96 Prozent seit dem Jahreswechsel mit zu dem besten, was der deutsche Aktienmarkt in diesem Jahr zu bieten hat. Der Anlagenbauer, der vor einiger Zeit von einer US-Analystin als "deutsches Nvidia" bezeichnet wurde, profitiert vom KI-Boom und der hohen Nachfrage nach Equipment zur Fertigung von Halbleitern. Insbesondere die Beschichtungsanlagen des Unternehmens sind gefragt. Tipp aus der Redaktion: Der KI-Markt …