Tuttlingen (ots) -Wenn die Eisbären Berlin auf die Schwenninger Wild Wings treffen, ist das immer ein echtes Highlight. Doch am vergangenen Sonntag ging es um weit mehr als um Sieg oder Niederlage. Im Rahmen einer ligaweiten Aktion stand die Unterstützung der Deutschen Krebshilfe im Vordergrund. Seit 50 Jahren setzt sich die Organisation dafür ein, die Volkskrankheit Krebs zu bekämpfen und unterstützt sowohl Patientinnen und Patienten als auch die Forschung. Um das Bewusstsein für diese wichtige Arbeit zu schärfen und gleichzeitig Spenden zu sammeln, werden die DEL-Clubs das Logo der Deutschen Krebshilfe auf ihren Warm-up-Trikots tragen. Bei den Wild Wings hat Hauptsponsor KARL STORZ dafür sogar seinen prominenten Werbeplatz auf der Brust freigemacht. Die Trikots wurden nach dem Warm-up von allen Spielern unterschrieben und werden nun auf dem eBay-Kanal der Wild Wings versteigert. Der Erlös geht zur Hälfte an die Deutsche Krebshilfe und zur anderen Hälfte an die Reha-Klinik Katharinenhöhe in Schonach.KARL STORZ macht Platz für Deutsche Krebshilfe50 Jahre Deutsche Krebshilfe, in denen die Organisation 5.000 Projekte und Initiativen auf den Weg gebracht hat. Das verdient höchsten Respekt. Vor diesem Engagement ziehen alle DEL-Clubs den Hut und unterstützen mit ihrem Bekenntnis zur Social Week 2024 eine der wohl größten gemeinsamen Aktion des Profi-Sports für den guten Zweck in diesem Jahr. Doch zur Aktion selbst: Es war imposant, als die Eisbären Berlin und die Schwenninger Wild Wings mit den Warm-up-Trikots in Berlin aufs Eis gingen und das Logo der Deutschen Krebshilfe den Fans regelrecht ins Auge sprang. Auf dem Rücken war die Zahl 50 zu sehen, die für 50 Jahre gemeinnützige Arbeit steht. Das Tuttlinger Medizintechnikunternehmen KARL STORZ machte bewusst seinen Werbeplatz auf der Brust frei, um der Aktion noch mehr Geltung zu verleihen. Firmenchef Karl-Christian Storz begründete dies so: "Als wir von der Aktion erfuhren, war es für uns selbstverständlich, hier der Deutschen Krebshilfe die Bühne zu überlassen. Es ist unser Anspruch und zugleich unsere tägliche Motivation, das Leben von Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern - zum einen durch unsere hochmodernen Produkte sowie digitalen Lösungen und zum anderen durch so wunderbare Aktionen wie diese." Und auch der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Krebshilfe, Gerd Nettekoven, zeigte große Begeisterung und bedankte sich für das große Engagement aller Beteiligten: "Wir sind sehr stolz und dankbar, dass wir KARL STORZ für die Social Week begeistern konnten. Die große Unterstützung, die wir im Rahmen dieser einzigartigen Initiative zu unserem Jubiläum dieses Jahr erhalten, ist für uns und unsere wichtige Arbeit zur Krebsbekämpfung von ganz besonderem Wert."Erlös aus Trikotversteigerung wird auch der Katharinenhöhe helfenDie wahrlich besonderen Warm-up-Trikots wurden direkt nach dem Warmmachen von allen Wild-Wings-Spielern in der Kabine unterschrieben. Stürmer Sebastian Uvira war Feuer und Flamme: "Wir haben auch im Eishockey immer wieder Krebsfälle. Das ist so tragisch - genau wie bei allen anderen Betroffenen und daher finde ich es unfassbar wichtig, dass wir uns zusammen mit unserem Hauptsponsor KARL STORZ an dieser Aktion beteiligen. Es freut mich ganz besonders, dass zudem ein Teil des Erlöses der Trikots auch der Katharinenhöhe zugutekommt." Uvira fügt hinzu: "Wichtig ist auch, dass das Bewusstsein für den Krebs weiter geschärft wird und wir alle aufmerksam sind sowie uns regelmäßig untersuchen lassen."KARL STORZ und die Wild Wings laden Kinder ins Eisstadion einNeben einer großzügigen Spende dürfen sich einige junge Eishockeyfans, die nach einer Krebsbehandlung in der Rehaklinik Katharinenhöhe wieder Kraft sammeln, auf ein besonderes Erlebnis freuen: Im Januar werden sie auf Einladung von KARL STORZ und den Wild Wings ein Spiel der Eishockeyprofis besuchen. Zudem wird es eine feierliche Scheckübergabe auf dem Eis geben.