Terpstra bringt umfassende Expertise in den Bereichen KI und Unternehmenssoftware sowie umfangreiche Erfahrung in der Skalierung von Technologieunternehmen mit

ITRS, der führende Anbieter von Echtzeit-IT-Überwachungs- und Beobachtbarkeitslösungen, gibt heute die Ernennung von Ryan Terpstra zum CEO bekannt. Terpstra tritt die Nachfolge von Guy Warren an, der sich nach über einem Jahrzehnt erfolgreicher Unternehmensführung entschieden hat, von seinen Führungspositionen zurückzutreten, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Terpstra verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung auf C-Level-Ebene in der Leitung und im Aufbau von Technologieunternehmen, darunter Venture-Backed-Startups, mittelständische Private-Equity-Unternehmen und globale börsennotierte Unternehmen. Zuletzt war er Chief Product Officer bei ION Analytics, einem Geschäftsbereich der ION Group, der durch die Integration von Dealogic, Acuris, Backstop Solutions Group und Selerity entstanden ist.

Terpstra kam zur ION Group, nachdem diese Selerity übernommen hatte, wo er über 10 Jahre lang Gründer und CEO war. Während seiner Zeit bei Selerity und der ION Group spezialisierte sich Terpstra auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer KI-fähiger Produkte, wodurch er ideal positioniert ist, um die bestehenden AIOps-Fähigkeiten von ITRS zu erweitern und zu innovieren.

Mit Terpstra an der Spitze ist ITRS bereit, sein Angebot für neue und bestehende Kunden durch weitere Produktinnovationen und gezielte Fusionen und Übernahmen weiter zu stärken. Terpstra wird von den ITRS-Aktionären sowie Montagu und TA Associates unterstützt, die sich weiterhin für das Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren einsetzen.

Zu seiner Ernennung sagte Terpstra: "Ich freue mich sehr, einer Weltklasse-Organisation wie ITRS beizutreten. Unsere Kunden sind gehoben und anspruchsvoll und betreiben einige der wichtigsten IT-Infrastrukturen, die die Weltwirtschaft stützen. Das Vertrauen von Tausenden von Kunden weltweit in vielen Branchen bedeutet, dass wir eine entscheidende Rolle dabei spielen, sicherzustellen, dass diese Wirtschaft immer funktioniert."

"Mit der Unterstützung einiger der weltweit führenden Wachstumsinvestoren und den äußerst talentierten Fachleuten von ITRS sind wir in einer hervorragenden Position, um unsere Mission weiterhin zu erfüllen."

Seit Guy Warren 2014 als CEO zu ITRS kam, hat er das Unternehmen zu einer Plattform mit einem Umsatz von 100 Millionen US-Dollar ausgebaut und die globale Präsenz des Unternehmens erweitert. Er bleibt ein bedeutender Einzelaktionär und wird das Unternehmen weiterhin in beratender Funktion unterstützen.

Über seine Zeit bei ITRS sagte Warren: "Ich habe es sehr genossen, ITRS zu dem Unternehmen aufzubauen, das es heute ist. Mein Dank gilt allen meinen Kollegen, den Investoren, die uns unterstützt haben, und den Kunden, die uns ihre starke Loyalität gezeigt haben. Ich weiß, dass ITRS bei Ryan in sicheren Händen ist."

Terpstra fügte hinzu: "Ich möchte Guy für seine Führungsqualitäten und sein Engagement danken, ITRS zu dem erfolgreichen Unternehmen zu machen, das es heute ist. Ich fühle mich geehrt, die Gelegenheit zu haben, sein Vermächtnis fortzusetzen und ITRS durch das nächste spannende Kapitel des Wachstums zu führen."

ITRS bietet IT-Beobachtbarkeit mit einem Zweck. Wir bieten KI-gestützte Beobachtungs- und Überwachungslösungen für geschäftskritische IT-Anwendungen, Infrastruktur und Webdienste in Branchen, in denen jede verlorene Sekunde die Unternehmensleistung beeinträchtigt. Als führender Anbieter von umsetzbaren Erkenntnissen in Echtzeit ermöglichen wir eine sinnvolle Entscheidungsfindung, indem wir große Datenmengen aus den unterschiedlichsten Technologien kontextualisieren von vor Ort bis zur Cloud und alles dazwischen. Wir steigern die Widerstandsfähigkeit, Leistung und Agilität von Unternehmen in den anspruchsvollsten Branchen und garantieren unseren Kunden einen reibungslosen, unterbrechungsfreien Betrieb und die Förderung der geschäftlichen Transformation.

