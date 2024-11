Ripple Kurs Prognose: Diese 3 Preisniveaus werden jetzt für XRP wichtig

Nachdem am gestrigen Sonntag die Kryptowährung XRP einen Wert von 0,50 US-Dollar unterschritten hatte, gab es die Möglichkeit eines noch stärkeren Preissturzes, denn einige bearishe Anleger rechneten mit weiteren Kurskorrekturen - und verkauften entsprechend ihre Reserven.

Das lässt sich unter anderem auch am Handelsvolumen der letzten 24 Stunden festmachen, das ist nämlich über 50 Prozent gestiegen. Da der Kurs in den heutigen Morgenstunden jedoch wieder etwas ansteigen konnte, spricht dies dafür, dass mehr Nutzer den lokalen Tiefpunkt zum Aufstocken ihrer eigenen XRP-Reserven nutzten. Wir werfen in den folgenden Abschnitten einen Blick auf gleich drei Widerstandsmarken, die in den kommenden Stunden und Tagen wichtig werden könnten.

Nutzt XRP jetzt den Aufwind des lokalen Tiefs?

Nachdem viele Anleger den sinkenden Kurs der letzten Tage dazu genutzt haben, um vermehrt in den XRP-Token zu investieren, bleibt die Frage, wie sich die Kryptowährung von Ripple Labs in den kommenden Tagen verhalten wird. Tatsächlich sprechen derzeit einige Indikatoren dafür, dass der XRP Preis noch weiter steigen wird: Nachdem der Relative Strength Index (RSI) in der vergangenen Nacht einen Wert von 41 erreichte, begann er in den Stunden danach merklich zu steigen und liegt aktuell bereits bei 60. Solange der RSI den Wert von 80 nicht übersteigt, deutet dies weiterhin auf steigende Kurse hin (siehe Bild unten).

Dafür spricht zudem, dass XRP zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf einen Preis von 0,5075 US-Dollar klettern konnte und damit das Niveau erreichte, das vor der letzten Kurskorrektur gehalten wurde.

Der XRP-Kursverlauf inklusive RSI-Wert der letzten 36 Stunden (Quelle: TradingView)

Anleger sollten in den kommenden Stunden und Tagen vor allem die Werte von 0,5174 US-Dollar und 0,5582 US-Dollar im Auge behalten. Sollten diese beiden Preisniveaus nämlich innerhalb kürzester Zeit überschritten werden, könnte dies auf eine besonders starke Rallye hindeuten. Gerade der erste Wert ist für kurzfristige Anlagestrategien wichtig, da er den durchschnittlichen Preis der letzten sieben Tage darstellt.

Allerdings könnte der Kurs auch weiter sinken - obwohl laut CoinMarketCap 84 Prozent aller XRP-Anleger bullish eingestellt sind. Sollte das Preisniveau von 0,48 US-Dollar unterschritten werden, dürften weitere Abverkäufe folgen und den XRP Kurs noch weiter drücken.

Gerade diese Unsicherheit ist einer der Gründe, warum aktuell mehr und mehr Nutzer einen Blick auf junge Meme-Coin-Projekte werfen, die zwar mit einer hohen Volatilität ein entsprechend hohes Risiko mitbringen, dafür jedoch auch Chancen auf schnellere Kursgewinne bieten. Gleichzeitig bieten auch Meme-Coin-Projekte wie Flockerz ($FLOCK) immer häufiger tatsächliche Utility und ein innovatives Konzept.

Eigenes DAO-System und starke Staking-Renditen: Flockerz explodiert bereits im Presale

Erst vor kurzer Zeit gestartet, präsentiert sich Flockerz als äußerst populäres Presale-Projekt, denn mittlerweile wurden über 1,2 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt. Dabei wächst die eigene Community - auch als "The Flock" bezeichnet - immer weiter an und macht sich vor allem auf Social Media immer häufiger bemerkbar. Doch was genau ist eigentlich das Besondere an Flockerz?



Vor allem das eigene DAO-System (Decentralized Autonomous Organization) ist für viele Anleger interessant, denn hierzu wurde ein spezieller Vote-to-Earn-Algorithmus entwickelt: Das gesamte Projekt wird von der Community gesteuert und wer an den vielen Abstimmungen regelmäßig teilnimmt, erhält hierfür sogar Bonuszahlungen in Form des nativen $FLOCK-Tokens. Diese regelmäßigen Abstimmungen beschäftigen sich zum Beispiel mit der Projektentwicklung und der -expansion, aber auch mit der Marketing-Strategie, der Verbrennung von $FLOCK-Token oder der Einführung neuer Features.

Ein weiterer Grund für den aktuellen Hype im Vorverkauf dürfte auch das Presale-Staking-Programm sein. Dieses ermöglicht nämlich derzeit, frühzeitig erworbene $FLOCK-Token zu einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 1.341 Prozent anzulegen. Ausgezahlt werden hier 25 Prozent aller $FLOCK-Token in den ersten beiden Jahren nach dem offiziellen Coin Launch. Hinzu kommen noch einmal weitere 25 Prozent der 12,6 Milliarden $FLOCK-Token, die nur für das Vote-to-Earn-Programm reserviert wurden. Es kann sich also durchaus lohnen, bereits jetzt Teil der "The Flock" Community zu werden.

