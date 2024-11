NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Market-Perform" belassen. Seine Reaktion auf den Quartalsbericht und die tiefergehende Betrachtung unter dem Titel "Rätsel in der Letzte-Chance-Bar" hätten ein enormes Echo gefunden, unter anderem auch bei der Gewerkschaft IG Metall, schrieb Analyst Stephen Reitman am Montagmorgen. Die jüngsten Geschäftsresultate seien bei weitem nicht so, wie sie sein sollten. Das Niveau der Krise Anfang der 1990-er Jahre sieht Reitman aber noch nicht erreicht. Dies würde dem Management aber zweifellos helfen, um die massiven Einschnitte in Deutschland zu rechtfertigen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2024 / 01:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2024 / 05:09 / UTC





ISIN: DE0007664039

