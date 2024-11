München (ots) -Ein besonderes Projekt des ARD-Texts, des Teletexts des Ersten: Ab dem 4. November erinnert es an das 35. Jubiläum des Falls der Berliner Mauer und das Ende des Eisernen Vorhangs zwischen Ost und West. Vier Wochen lang kann im ARD-Text nachverfolgt werden, wie das politische System der DDR erste Risse zeigte, die Mauer am 9. November überraschend geöffnet wurde und ein reger Grenzverkehr begann, der ein erstes gemeinsames Weihnachtsfest nach vielen Jahren der Trennung ermöglichte."Wir freuen uns, auf diese ungewöhnliche Art Zeitgeschichte wieder erlebbar zu machen und damit sicher auch manche Erinnerung an turbulente und historische Zeiten wieder aufblühen zu lassen, auch anhand heute fast vergessener Detailmeldungen. Der Teletext ist heute und war schon damals ein verlässlicher Nachrichten-Chronist seiner Zeit", so Frauke Langguth, Leiterin vom ARD-Text (ARD/rbb).Möglich wurde dieses Projekt durch einen Stammzuschauer des ARD-Textes aus Thüringen, der 1989 die Seiten mit einem Videorekorder aufgenommen und als Zeitdokument bewahrt hat. Technisch ist es daher möglich, die Teletexttafeln im Originaldesign von damals auszuspielen. Die historischen Texte werden mit einer kleinen Einleitung zeitlich eingeordnet. Die damaligen ARD-Videotexte informierten aktuell zwischen September und Dezember 1989 die Fernsehzuschauer und -zuschauerinnen über die Ereignisse."35 Jahre Mauerfall" im ARD-Text vom 4. November bis 2. Dezember 2024 ab Seite 800.Pressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationE-Mail: agnes.toellner@ard.de, Tel.: 089 558944 876Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5900794