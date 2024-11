Suss MicroTec hat einen langfristigen Mietvertrag für eine 18.000 Quadratmeter große Produktionsstätte in Zhubei, Taiwan, 10 Kilometer von seinem derzeitigen Standort entfernt, unterzeichnet, um die steigende Nachfrage auf dem wichtigen asiatisch-pazifischen Markt zu decken. Mit dieser Erweiterung wird die Reinraumfläche verdoppelt und die Produktionsflexibilität erhöht. Die Investitionskosten für den neuen Standort werden auf 15-20 Mio. EUR im Jahr 2025 geschätzt, die Produktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 aufgenommen werden. Die für den 7. November erwarteten Ergebnisse für das 3. Quartal dürften ein starkes Umsatzwachstum (+39% gegenüber dem Vorjahr, mwb est.) widerspiegeln, das von Advanced Backend Solutions und insbesondere von Temporary Bonders getragen wird. Die neue Produktionsstätte in Taiwan unterstreicht die optimistische Sicht auf das zukünftige Wachstumspotenzial von Suss MicroTec. Daher erscheine es ungerechtfertigt, dass die Aktien von Suss MicroTec mit einem Abschlag von rund 35% gegenüber einer Peer Group auf EV/EBITDA und EV/EBIT 2025E gehandelt würden. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 77,00. Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SUESS%20MicroTec%20SE





