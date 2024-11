Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche bei uneinheitlichem Verlauf erneut Verluste verzeichnet. Vor den Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und der US-Präsidentschaftswahl hielten sich viele Anleger weiterhin zurück. In Bezug auf die Fed-Entscheidung kamen zudem zeitweise Zweifel auf, ob diese ihre Zinsen so rasch und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...