Senningerberg (www.fondscheck.de) - Der unabhängige Asset Manager Assenagon ernennt Fabienne Rittinghaus zum 1. November 2024 zum neuen Chief Financial Officer (CFO), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Rittinghaus ist seit 2018 bei Assenagon in verschiedenen Funktionen tätig und hat im Jahr 2022 als Director die Leitung des Finance-Teams übernommen. Zuvor war die studierte Betriebswirtin Finance Consultant bei Deloitte. ...

