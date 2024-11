Berlin (ots) -Berlin - Die Kraft der KI live erleben, wertvolle Kontakte beim Karriereforum knüpfen und jede Menge nützlicher Tipps für Ein- und Aufstieg in der Kommunikationsbranche bekommen: All das und noch viel mehr bietet am 13. und 14. November 2024 das PR Report Camp.Auftakt der Veranstaltung am 13. November sind digitale Ask-Me-Anything-Sessions. Robert Ardelt (Netflix), Carsten Tilger (Henkel), Eva Weghmann (fischerAppelt) und weitere Top-Profis aus bekannten Agenturen und Unternehmen stellen sich Fragen rund um Karriere und Berufseinstieg. Die Teilnahme am ersten Tag ist für alle kostenlos.KI, Comm-Tech und Krisen-PRDer zweite Tag des PR Report Camps findet am 14. November live und vor Ort im Kosmos Berlin statt. Rund 60 Top-Profis geben in Karriere-Talks, Workshops, Panels und einem KI-Lab umfassende Einblicke in ihre Arbeit: Das Programm reicht von Krisenkommunikation über Community-Management bis hin zu Comm-Tech. Ein Schwerpunkt des Camps ist Künstliche Intelligenz. In mehreren Programmpunkten geht es um Chancen, Risiken und Mythen der Technologie.Mit in Berlin dabei sind zum Beispiel Florian Amberg (Allianz), Matthias Biebl (rlvnt), Romy Ertl (BMW Group), Florian Martini (Siemens), Stefanie Rupp-Menedetter (ProSiebenSat.1), Annika Schach (Segmenta Futurist:a), Ines Schurin (Rewe), Tchoko Souga (Klenk & Hoursch) und Silke Walter (EnBW).Top-Cases und #30u30-FinaleWie wirbt eine virtuelle Influencerin für die Landesbank Baden-Württemberg? Wie nutzt ein Unternehmen "Boomer Cringe" für die Generation TikTok? Und wieso setzt die Deutsche Telekom auf "Share with Care"? Antworten auf diese Fragen gibt es auf der großen Bühne im Kosmos Berlin. Dort pitchen die Macherinnen und Macher einer Auswahl der besten Cases des Jahres um den Publikumspreis der PR Report Awards. Die Verleihung des renommierten Branchen-Preises findet am Abend statt.Beim PR Report Camp gibt es zudem das Finale der Nachwuchsinitiative #30u30: Die Top-Talente 2024 pitchen live um den Titel "Young Professional des Jahres", der ebenfalls im Rahmen der PR Report Awards vergeben wird.Kostenlose Teilnahme für Studierende, Volontäre und TraineesBeim PR Report Camp werden mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Adidas, Deutsche Post DHL Group, EnBW und Siemens unterstützen die Veranstaltung. Für Studierende, Volos und Trainees ist das Camp-Ticket kostenlos. Mehr Infos unter: prreportcamp.dePressekontakt:Johann Oberauer+43 664 2216643johann.oberauer@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66148/5900827