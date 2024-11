Die Stabilus-Aktie verzeichnete am Montag eine minimale Kursbewegung und notierte bei 37,10 Euro, was einem leichten Anstieg von 0,41 Prozent entspricht. Diese verhaltene Entwicklung kommt kurz vor der anstehenden Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftsergebnisse für das Jahr 2024, die für den 11. November 2024 angekündigt sind.

Webkonferenz zu Jahresergebnissen geplant

Für Investoren und Analysten bietet Stabilus am 11. November um 10:30 Uhr eine Webkonferenz an, in der der Vorstand die Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr präsentieren wird. Die Konferenz wird in englischer Sprache abgehalten und soll etwa 60 Minuten dauern. Interessenten können sich über einen Webcast-Link registrieren oder telefonisch teilnehmen, um Fragen zu stellen. Bereits am 9. Dezember 2024 plant das Unternehmen, den vollständigen Jahresfinanzbericht in deutscher und englischer Sprache zu veröffentlichen.

