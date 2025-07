ROUNDUP: VW-Personalchef Kilian verlässt den Konzern

WOLFSBURG - Volkswagen trennt sich von Personalchef Gunnar Kilian. Seine Aufgaben übernehme vorläufig VW -Markenchef Thomas Schäfer, teilte Europas größter Autobauer in Wolfsburg mit. "Diesen Beschluss fasste der Aufsichtsrat des Konzerns am Freitag. Grund dafür sind unterschiedliche Vorstellungen bei der Steuerung von Beteiligungsgesellschaften."

ROUNDUP 3: China verhängt endgültig Zölle auf EU-Weinbrand

PEKING - Im laufenden Handelsstreit mit Brüssel erhebt China nun offiziell Zölle auf Weinbrand (Brandy) aus der EU. Mit der Maßnahme werden damit ab dem 5. Juli an der Grenze Aufschläge zwischen 27,7 und 34,9 Prozent für die Spirituosen fällig, wie aus einer Mitteilung des Handelsministeriums hervorging. Produkte von Unternehmen, die Preisverpflichtungen eingegangen waren, sind demnach von den Zöllen ausgenommen, wenn sie die notwendigen Bedingungen erfüllen.

Air France-KLM stockt bei skandinavischer SAS auf



FRANKFURT - Air France-KLM will die Mehrheit an dem skandinavischen Konkurrenten SAS übernehmen. Dazu stockt das Unternehmen seinen bereits bestehenden Anteil von 19,9 Prozent auf 60,5 Prozent auf, wie Fluggesellschaft am Freitag in Paris mitteilte. Air France-KLM hatte sich bereits beim Einstieg 2023 eine solche Option gesichert. Konkret übernimmt das Unternehmen die Anteile von Castlelake sowie Lind Invest, der Preis werde abhängig von der finanziellen Entwicklung von SAS bei Abschluss der Transaktion festgesetzt. Der dänische Staat werde weiterhin 26,4 Prozent und seine Sitze im Verwaltungsrat behalten.

Auto- und Industriezulieferer Stabilus findet neuen Finanzvorstand

KOBLENZ - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus ist auf der Suche nach einem neuen Finanzvorstand fündig geworden. Andreas Jaeger werde den Posten zum 1. November übernehmen, wie das Unternehmen am Freitag in Koblenz mitteilte. Der Schweizer kommt von der Forbo Holding, einem Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Bändern für Antriebs- und Leichtfördertechnik. Dort fungierte er zuletzt als Finanzvorstand und interimistisch als Konzernchef.

DHL erteilt Abspaltung des deutschen Brief- und Paketgeschäfts eine Absage

FRANKFURT - Der Logistikkonzern DHL Group will an seinem Brief- und Paketgeschäft festhalten. Finanzchefin Melanie Kreis erteilte anderslautenden Forderungen von Investoren eine Absage: "Unser Vorstandsteam hat immer wieder klar gesagt, dass der Bereich Post & Paket Deutschland ein wichtiges Familienmitglied ist und bleiben wird", sagte sie der "Börsen-Zeitung" (Freitag). So hatten etwa die Fondsgesellschaften DWS und Deka das DHL-Management aufgefordert, eine Abspaltung der Sparte zu prüfen.



Weitere Meldungen



-Presse: Uniper will Kosten senken - 400 Stellen sollen wegfallen -China mit versöhnlichen Tönen im Streit um seltene Erden -Motorschaden droht: Stellantis ruft 140.000 Diesel zurück -USA nicht mehr 'gelobtes Land' für deutsche Tech-Start-ups -Photovoltaik sorgt 2024 für Rekordwert bei Stromeinspeisung -Solar-Ausbauziel für 2030 zur Hälfte erreicht

-Hürden für Geothermie und Großwärmepumpen sollen sinken -Thyssenkrupp nimmt 800-Millionen-Euro-Anlage in Betrieb -Flughafen München: Mehr Passagiere, mehr Flüge

-ROUNDUP: Am Bier wird gespart - Brauer und Gastro unter Druck -Trump: Nationalparks werden für ausländische Besucher teurer -Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff fordert Stromsteuersenkung für alle°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE0005552004, DE0007664039, SE0003366871, DE000DWS1007, DE000STAB1L8, FR001400J770