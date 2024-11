Die Analysten von Goldman Sachs haben kürzlich eine Prognose für die Entwicklung des Goldpreises bis zum Ende des Jahres 2025 veröffentlicht. So hoch hinaus soll es mit dem Edelmetall in den kommenden Monaten gehen und darum könnte sich jetzt noch ein Kauf für Anleger lohnen. Der Goldpreis hat im Jahr 2024 bisher eine enorme Rallye hingelegt. Seit dem Jahresanfang ging es für das Edelmetall in Euro gerechnet um 35 Prozent nach oben auf neue Rekordstände. ...

