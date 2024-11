Die Formycon AG hat ihr bevorstehendes Uplisting in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse angekündigt. Dieser Schritt wird die Sichtbarkeit des Unternehmens bei institutionellen Investoren erhöhen und die Glaubwürdigkeit am Markt stärken. Da Formycon bereits die höheren regulatorischen Standards erfüllt, ist der Wechsel weitgehend Formsache und spiegelt den Reifegrad und die internationale Attraktivität des Unternehmens wider. Das Uplisting öffnet auch die Tür für eine potenzielle Aufnahme in wichtige Indizes, was langfristiges Wachstum und einen verbesserten Zugang für Investoren unterstützt. Die Analysten von mwb research halten an ihrer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 89,00 fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG





© 2024 AlsterResearch