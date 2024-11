Die BAE Systems Aktie zeigt sich in jüngster Zeit von ihrer besten Seite. Am 1. November verzeichnete das Papier einen bemerkenswerten Kursanstieg, was die positive Marktresonanz widerspiegelt. Der Rüstungskonzern konnte seine robuste Verfassung unter Beweis stellen und verzeichnete ein Wachstum auf ganzer Linie. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,4 Milliarden Euro gehört BAE Systems zu den Schwergewichten in seiner Branche.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Der aktuelle Kurs der BAE Systems Aktie liegt bei 12,69 GBP und ist damit im Vergleich zum Vortag um 0,29% gestiegen. Die Jahresperformance zeigt sich mit einem Plus von 17,58% ebenfalls sehr positiv. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,248 GBP je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 1,90% entspricht.

[...]

