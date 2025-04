VW muss die Taktfrequenz deutlich erhöhen, um den Anschluss an die innovativen chinesischen Hersteller wie BYD, Xiaomi und Co herzustellen. Diese rollen in enormer Geschwindigkeit neue Modell aus. Auf der Shanghai Motor Show gibt VW aktuell einen ersten Einblick in die neuen Modelle. Morgan Stanley goutiert die Strategie.Aktuell läuft die Shanghai Motor Show in China, die größte und wichtigste Automesse der Welt. "Der VW-Konzern, Mercedes und BMW müssen zeigen, wie sie die Marktanteilsverluste der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...