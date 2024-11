Hochgradige Goldquelle entdeckt: Polar Star Lode weckt Hoffnungen auf Produktionssprung

Anzeige / Werbung

Westgold Resources Ltd, hat eine aufregende Entdeckung in seinem Bergbaugebiet Bluebird-South Junction in Meekatharra gemacht. Die neu identifizierte Zone, "Polar Star Lode" genannt, enthält hohe Goldvorkommen und könnte die Zukunft des Unternehmens entscheidend beeinflussen.

Innerhalb der Zone wurde eine außergewöhnlich goldreiche Stelle entdeckt

Im Rahmen einer umfassenden Bohrkampagne im Jahr 2024 gelang Westgold ein beeindruckender Fund in der Polar Star Lode. Ein besonders ergiebiger Bohrabschnitt, der 13,71 Meter dick ist, enthielt im Durchschnitt 18,02 Gramm Gold pro Tonne. Innerhalb dieser Zone entdeckten die Geologen zudem eine außergewöhnlich goldreiche Stelle von 5,85 Metern, die mit 36,37 Gramm Gold pro Tonne angereichert ist. Solche hohen Goldgehalte sind im Bergbau selten und könnten für Westgold von enormem Vorteil sein. Das Unternehmen erklärte, dass die Bohrkampagne an der Polar Star Lode über das Jahr hinweg eine Gesamtlänge von 34.525 Metern erreichte. Diese Bohrungen wurden sowohl an der Oberfläche als auch unter Tage in unterschiedlichen Winkeln und Tiefen vorgenommen, um die Ausdehnung und genaue Lage der Goldzonen präzise zu bestimmen. Die Angabe zur Bohrlänge bezieht sich auf die Gesamtdistanz, die in dieser Zeit durch das Gestein gebohrt wurde, und nicht auf ein einzelnes Bohrloch.

Schematischer Querschnitt South Junction auf Linie 17700N, Blick nach Norden, zeigt wichtige mineralisierte Erzgänge und Bohrabschnitte.

Bedeutung der Polar Star Lode für Westgold

Westgold sieht in der neuen Goldquelle eine strategische Möglichkeit, die Produktion in der gesamten Region Bluebird-South Junction zu steigern. Laut Wayne Bramwell, Geschäftsführer und CEO des Unternehmens, könnte die Polar Star Lode die Produktionskapazität in diesem Gebiet auf bis zu 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr (Mtpa) anheben. "Mit diesen Ergebnissen entsteht hier die Möglichkeit, den Bergbaukomplex um eine dritte bedeutende Quelle zu erweitern, was Westgold langfristig zugutekommen dürfte," so Bramwell. Die Bluebird-South Junction gehört zu den wichtigen Abbaugebieten von Westgold im Murchison-Bergbaugebiet. Dieses wird durch die kürzlich abgeschlossene Fusion mit Karora Resources weiter gestärkt und konnte bereits im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein Rekordergebnis bei der Goldproduktion erzielen. Westgold plant, die Ausweitung seiner Ressourcen in der Region fortzusetzen und durch weitere Investitionen in Exploration und Entwicklung das Potenzial des Gebiets vollständig auszuschöpfen.

Nachhaltige Energieversorgung und Kostensenkung

Neben den intensiven Explorations- und Entwicklungsmaßnahmen investiert Westgold in nachhaltige Energieprojekte. Das Unternehmen hat bereits vier neue Hybridkraftwerke an seinen Minenstandorten installiert, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken. Diese Kraftwerke kombinieren Solarenergie, Batteriespeicher und gasbetriebene Stromerzeugung. Bis zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 sollen alle Anlagen vollständig in Betrieb sein, was Westgold dabei helfen soll, seinen Dieselverbrauch um etwa 38 Millionen Liter und die CO2-Emissionen um rund 57.000 Tonnen pro Jahr zu senken.

Durch den Einsatz dieser umweltfreundlichen Energiequellen erwartet das Unternehmen eine Senkung der Gesamtproduktionskosten, AISC um etwa 60 AUD pro Unze Gold. Bramwell betonte, dass Westgold mit diesen Maßnahmen seine Umweltbilanz verbessern und gleichzeitig die Effizienz seiner Produktionsanlagen steigern könne.

Nächste Schritte und Ausblick für Westgold

Die laufenden Bohrungen in der Polar Star Lode gehen bis in Tiefen von 700 bis 800 Metern, und Westgold hat bereits weitere Bohrungen in Planung, um die Ausdehnung der Goldvorkommen genauer zu erfassen. Diese detaillierte Erkundung soll Westgold ermöglichen, das volle Potenzial dieser Zone zu nutzen und eine solide Basis für die zukünftige Goldproduktion zu schaffen. In Kombination mit der geplanten Inbetriebnahme der nahegelegenen Great Fingall Mine, die noch in der zweiten Jahreshälfte starten soll, erwartet das Unternehmen eine spürbare Steigerung seiner Produktionskapazität.

Das Wachstum von Westgold basiert nicht nur auf neuen Funden, sondern auch auf einer strategischen Neuausrichtung, die mit der Fusion mit Karora Resources im August 2024 ihren Höhepunkt erreichte. Durch diese Fusion stieg Westgold in die Top 5 der an der Australian Securities Exchange (ASX) gelisteten Goldproduzenten auf und gehört nun auch zum ASX 200 Index. Diese Erweiterung bietet Westgold die Möglichkeit, in zwei der produktivsten Goldabbauregionen Australiens weiter Fuß zu fassen und sein Produktionsziel von 400.000 bis 450.000 Unzen Gold pro Jahr zu erreichen.

Mit der Polar Star Lode und der Ausweitung seiner Abbau- und Explorationstätigkeiten bleibt Westgold auf Kurs, um seine Rolle als einer der führenden Goldproduzenten Australiens weiter auszubauen.

