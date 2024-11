Dr. Renate Strasser wird neues Vorstandsmitglied der HDI Global SE und tritt damit die Nachfolge von Ralph Beutter an. Strasser übernimmt mit Wirkung zum 01.04.2025, Beutter geht zum 31.05.2025 in den Ruhestand. Mit Wirkung zum 01.04.2025 wird Dr. Renate Strasser neues Vorstandsmitglied der HDI Global SE. Damit wird sie Nachfolgerin von Ralph Beutter, Vorstand Specialty-Versicherungen. Er verabschiedet sich zum 31.05.2025 in den Ruhestand, wird dem Unternehmen aber beratend und in Gremienfunktionen ...

