Bitcoin News: Welche 5 Unternehmen haben weltweit die größten BTC-Bestände?

Es ist noch kein Jahrzehnt her, da wurde Bitcoin noch von vielen in der Finanzbranche müde belächelt oder gar als Projekt angesehen, das niemals erfolgreich sein könnte. Schließlich befassten sich damals nur Krypto-Enthusiasten mit den Möglichkeiten, die eine dezentrale und digitale Währung bieten könnte.

Heutzutage ist der BTC-Token jedoch nicht mehr aus der Finanzwelt wegzudenken und spätestens seit der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA im Januar 2024 ist die Kryptowährung im Mainstream angekommen. Das bleibt auch von finanzstarken Unternehmen nicht unbemerkt, denn immer mehr institutionelle Anleger kaufen große Bitcoin Bestände. Wir werfen in unserem Artikel einen Blick auf die fünf größten BTC-Investoren.

Langfristige Planung: Welche Unternehmen investieren in Kryptowährungen?

Vor allem US-Unternehmen investieren im großen Ausmaß in den BTC-Token - und erhöhen alleine dadurch den Bitcoin Preis merklich. Dabei ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren die Adaption von institutionellen Anlegern stark anwachsen dürfte, denn noch immer zeigen sich viele Unternehmen bei dieser Anlagestrategie als eher zurückhaltend. Langfristig könnte dies den BTC-Kurs auf unerwartete Höhen pushen, da sich die Knappheit der größten Kryptowährung der Welt immer weiter erhöht.

Diese fünf Unternehmen halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels die größte Anzahl an Bitcoin:

MicroStrategy: Wohl kaum ein Unternehmer begeistert sich so sehr für den Bitcoin wie Michael Saylor und sein Software-Unternehmen MicroStrategy. Aktuell hält das Unternehmen laut BitcoinTreasuries unglaubliche 252.220 BTC-Token - derzeit zu einem Wert von über 17,3 Milliarden US-Dollar. Weitere 42 Milliarden US-Dollar sollen bis 2028 investiert werden. Marathon Digital Holdings: Das größte Bitcoin-Mining-Unternehmen der Welt hält viele BTC-Token - das dürfte keine Überraschung sein. Mit einer Höhe von derzeit 26.842 Bitcoin (etwa 1,845 Milliarden US-Dollar) liegt das Unternehmen auf dem zweiten Platz in unserem Ranking - und möchte langfristig nicht nur BTC-Mining betreiben, sondern auch direkt BTC-Token kaufen. Riot Platforms: Der zweitgrößte Bitcoin-Miner der Welt ist ebenfalls in den USA ansässig, verfügt mit 10,427 BTC-Token (etwa 717 Millionen US-Dollar) jedoch nur über weniger als die Hälfte an Bitcoin Reserven wie Marathon. Erst im August wurden zudem Millionenbeträge in neues Mining-Equipment investiert, was den Marktanteil im Mining-Sektor sichern und sogar erhöhen soll. Tesla: Eigentlich handelt es sich bei diesem Unternehmen um einen Automobilhersteller mit Fokus auf elektronische Fahrzeuge. Doch Elon Musk gilt als großer Krypto-Fan - und auch einer der größten Bitcoin-Befürworter der Welt. Kein Wunder, dass sein Unternehmen ebenfalls noch hohe BTC-Reserven besitzt. Von den einst 43.000 erworbenen Bitcoin sind heute noch 9.720 BTC (etwa 668 Millionen US-Dollar) im Besitz von Tesla - und dürften auch langfristig dort verweilen. Coinbase: Eine der weltweit größten zentralen Kryptobörsen (CEX) startete erst im Jahr 2024 mit einem neuen BTC-Indexfond - und fast alle großen Bitcoin-ETF-Emittenten setzen auf diesen Anbieter. Als Verwahrer dieser BTC-Bestände besitzt die Kryptobörse aktuell ein Portfolio von 9.480 BTC-Token (etwa 652 Millionen US-Dollar) und könnte in den kommenden Jahren diese Anzahl noch weiter ausbauen.

Ein Blick auf die Top 10 Unternehmen mit den größten Kryptowährungen verrät, dass auf Platz 6 und 9 zwei kanadische Firmen finden - sowie mit der Bitcoin Group SE ein deutsches Unternehmen, das immerhin 3.589 BTC-Token (ungefähr 246,9 Millionen US-Dollar) hält. Trotzdem zeigt die Liste, dass die Dominanz der USA weiterhin ungebrochen ist - und sich das langfristig wohl auch nicht ändern dürfte.

