Zum Start in die neue Woche zeichnen sich an den US-Börsen kleine Kursgewinne ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren etwas fester. Unterstützung kommt vom Anleihemarkt, wo steigende Kurse die Renditen kräftig zurückfallen lassen. Bei der US-Präsidentschaftswahl am Dienstag zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. In einer aktuellen Umfrage aus dem US-Bundesstaat Iowa, in dem in der Vergangenheit die Republikaner dominierten, liegt die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris vorne.

Doch auch ohne die Präsidentschaftswahl ist die Woche vollgepackt mit wichtigen Terminen. So wird am Donnerstag die US-Notenbank ihren Zinsentscheid bekanntgeben - wegen der Wahl einen Tag später als üblich. Es wird weithin erwartet, dass die Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird. Daneben läuft die Bilanzsaison weiter. Im Wochenverlauf werden rund 100 Unternehmen aus dem S&P-500 Geschäftszahlen vorlegen.

Für Montag stehen konjunkturseitig die September-Daten zum Auftragseingang der Industrie auf der Agenda. Unternehmenszahlen kommen unter anderem von Biontech.

Die Aktien von Nvidia steigen vorbörslich um 2,3 Prozent. Sie werden zum Handelsbeginn am Freitag in den Dow-Jones-Index aufgenommen, wo sie die Aktien von Intel ersetzen werden. Intel geben um 2,4 Prozent nach, hatten allerdings am Freitag in Reaktion auf den optimistischen Ausblick des Chipherstellers kräftig zugelegt.

